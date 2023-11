El combinado argentino desde el kick-off impuso condiciones y tomó el control del juego. En ese contexto de supremacía, no encontró mayores dificultades para apoyar cuatro tries durante el primer capítulo y decretar una distancia en los números determinantes. En el segundo período, el panorama no cambió y la selección nacional siguió como dominador; en el primer cuarto de hora, consiguió tres nuevas conquistas (Joaquín Aguilar, Benjamín Elizalde y Santino Zangara) para establecer un inapelable 47-0. Las modificaciones en ambos equipos no modificaron la situación, y el conjunto argentino extendió su control hasta el epílogo. En tota, la selección argentina marcó una decena de tries, y se vieron positivos rendimientos individuales.

Argentina M19: 1. Nahuel Zunini, 2. Joaquín Yakiche y 3. Gael Galván; 4. Álvaro García Iandolino y 5. Alejandro Barrios; 6. Juan Sagrera, 7. Santos Fernández de Oliveira y 8. Joaquín Aguilar; 9. Genaro Podestá y 10. Facundo Rodríguez; 11. Rafael O’Gorman, 12. Tomás Medina, 13. Santino Zangara, 14. Clemente López García y 15. Benjamín Elizalde (capitán). Ingresaron: Marcos Camerlinckx, Gonzalo Bazán Gargallo, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Tomás Di Biase, Santino Di Lucca y Faustino Sánchez Valarolo.

Entrenadores: Álvaro Galindo, Galo Álvarez Quiñones y Carlos Mohapp.

Chile: 1. Pedro Sandoval, 2. Davis Guzmán y 3. Benjamín Canales; 4. Manuel González y 5. Cristobal Rivas; 6. Santiago Valenzuela, 7. Martín Pizarro y 8. Baltazar Cánepa; 9. Sebastián Bianchi y 10. Iñaki Tuset (capitán); 11. Antonio Corbella, 12. Nicolás Saab, 13. Rodrigo Araya, 14. Cristobal Martínez y 15. Federico Kennedy. Ingresaron: Benjamín Moreno, Alonso Quiroga, Agustín Rubio, Tomás Del Río, Antonio Gil, Martín Cura, Baltazar Larraín y Franco Scassi Buffa.

Entrenadores: Nicolás Bruzzone y Javier Carrasco.

Primer tiempo: 4m, try Joaquín Yakiche convertido por Facundo Rodríguez (A); 14m, try de Rafael O´Gorman convertido por Facundo Rodríguez (A); 19m, try de Gael Galván convertido por Facundo Rodríguez (A), y 28m, try de Juan Sagrera convertido por Facundo Rodríguez (A). Resultado parcial: Argentina 28 vs Chile 0

Segundo tiempo: 6m, try Joaquín Aguilar convertido por Santino Di Lucca (A); 12m, try de Benjamín Elizalde (A); 15m, try Santino Zangara convertido por Santino Di Lucca (A); 20m, try de Efraín Elías convertido por Santino Di Lucca (A); 24m, try de Marcos Camerlinckx convertido por Santino Di Lucca (A), y 29m, try de Marcos Camerlinckx convertido por Santino Di Lucca (A). Resultado final: Argentina 68 vs Chile 0.

Árbitro: Francisco González (Uruguay).

Cancha: CRAI, Santa Fe.