Ramiro Macagno es uno de los valores de esa escuela de arqueros por la que se hizo conocido Atlético Rafaela. Pero el momento futbolístico del equipo no lo acompañó. Rafaela viene de transitar su peor temporada en 23 años en la Primera B Nacional, y el cordobés, con buenos y malos partidos, no pudo salir de esa misma irregularidad del equipo. Macagno fue titular desde el 9 de octubre de 2017 cuando le ganó el puesto a Jorge Carranza, logrando una continuidad que no es muy habitual. Su fuerte está bajo los palos, y su principal defecto es al momento de salir a cortar centros. Tiene 22 años, lo que sin dudas le da un gran hándicap para seguir creciendo y potenciando sus virtudes. Tanto él como Rafaela necesitaban separarse por un tiempo, arrastrados por los momentos futbolísticos que se transitan en barrio Alberdi.

Por Diego Oviedo / Periodista del Diario Castellanos