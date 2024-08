"Sin el Trinche, ese partido no hubiese trascendido en el tiempo"

¿Cómo surgió la idea del libro?

Básicamente nos empezamos a hacer preguntas sobre todo lo que se hablaba y decía de ese partido. Todos hacen referencia a Trinche pero, ¿qué paso esa noche? ¿El Trinche jugó tan bien como se dice? ¿Desde la selección argentina pidieron realmente que lo saquen en el entretiempo? ¿Rosario bailó a la selección argentina? (AG)

Ese fue el origen del libro, empezando a ver qué era en realidad lo que había sucedidio. Y fuimos encontrando un montón de cosas nuevas, temas de los que nunca se habló o se habló poco. Lo fuimos descubriendo a medida que íbamos entrevistando y mirando archivos de la época. Para el libro hicimos unas 30 entrevistas, jugadores, hinchas y periodistas de radio que estuvieron en ese partido. (FP)

¿La mayoría de las entrevistas fueron con futbolistas que jugaron ese amistoso?

Sí. La mayoría fueron con los de Rosario. Muchos de los de Buenos Aires no quisieron hablar. La realidad es que la mayoría no recordaba. Incluso los de acá. Kempes nos dijo que no se acordaba de nada. Quique Wolff lo mismo. Los protagonistas cuentan la leyenda que se generó con el tiempo, no lo que realmente viviieron. Muchos no lo guardaron en la memoria porque no fue un partido trascendental para la época. Era un amistoso más de la gira de la selección contra equipos insignificantes, extraños. (FP)

El título del libro es un indicador de lo que pasó ese día.

Fue la noche del Trinche. Lo que explicamos en el libro es que ese partido, con el mismo resultado pero sin el Trinche, muy posiblemente no hubiese trascendido en el tiempo. Lo que le da vida a ese partido es la figura del Trinche. De verdad que jugó bien. Después hay que ver si fue el único que jugó bien. (FP)

Y sobre eso, ¿qué pueden contar sin revelar todo lo que aparece en el libro?

Que fue un gran partido. Claramente el más complicado y duro que tuvo la selección argentina en esa gira previa al Mundial 74.Tal vez con ese partido, y después con lo que pasó en el Mundial (eliminado en la 2ª ronda), hubo un quiebre en la selección. A partir de allí cambió totalmente. En esa selección había tres entrenadores, José Varacka, Vladislao Cap y Víctor Rodríguez. Cada uno miraba al fútbol de una manera distinta. Además en este partido existió esa cuestión de la rivalidad con los porteños. En Rosario había muchos futbolistas que podrían haber estado en la selección, el Colorado Killer, Aimar, Zanabria. Kempes. La selección argentina y el cuerpo técnico era un caos. A Kempes no lo conocían. Y lo terminaron llevando a la selección. (AG)

Hubo una entrevista que le hicieron a Fernando Mitjans, en ese momento interventor de la AFA y padre del también actual dirigente de la AFA. Le preguntaron sobre Kempes y contestó: "Mirá, Cap me dijo que no lo conocía y Varacka que era un petiso". Mitjans se jactó de que fue el que impuso la llegada de Kempes a la selección. Este libro, más allá del Trinche, tiene muchas historias sobre lo que pasó después de ese partido. Todos hablan de ese combinado de Rosario, pero no fueron los once titulares nada más. De la lista original que entregaron Griguol y Montes, hubo cuatro cambios por lesiones. Killer y Boveda, por ejemplo. El Trinche no fue el único citado de Central Córdoba. Hubo uno más, que se cambió por otro y que al final no jugó. Es que algunos convocados quedaron afuera de la lista definitiva. (FP)

80440569.jpg

¿Cómo fue la preparación del combinado de Rosario?

No se preparó. El fin de semana anterior, Central y Newell's jugaron contra River y Boca. El partido fue el miércoles y se juntaron el mismo día por la tarde en un hotel (Palace) de Córdoba y Corrientes. Les dijeron, jugamos así y así, subieron a los autos y se fueron a la cancha. (AG)

Fue allí que le dicen al Trinche, "mirá que vas a jugar". El fútbol argentino estaba en su momento de esplendor y en el libro contamos cómo llega la selección argentina a ese partido, jugando amistosos contra el seleccionado de la liga de Río Cuarto, Sportivo Pedal de Mendoza, Aldosivi y Atlético Tucumán. (FP)

¿Cuál fue la expectativa del público?

La cancha estuvo llena. Está la cantidad de entradas que se vendieron. Todos coinciden, hinchas, jugadores, periodistas, que no entraba un alma. Lo que vimos es que hubo expectativa durante esa semana, los días previos y los posteriores. Pero el partido quedó solo en esa semana. Después la agenda volvió a lo que pasaba con Central, Newell's y Central Córdoba. Hubo un partido preliminar, que definió un campeonato. De ese partido no se acuerdan ni los que lo jugaron. (FP).

En uno de esos equipos debutaron dos jugadores que serían muy importantes, uno campeón mundial y el otro muy trascendente en la historia de Central. Este último se acuerda solamente porque debutó esa noche. (AG).

De todo lo que se dice y se repite, cuáles historias no son ciertas?

Que le pidieron al Trinche que salga. Eso lo pudimos averiguar. Después están las versiones, de que hubo un tipo de la AFA que pidió que no siguiera jugando. Muchas de las cosas las pudimos certificar por lo que se publicó en los diarios, La Tribuna y Crónica de Rosario, Crónica, La Nación, Clarín y La Prensa. Y las revistas de la época, El Gráfico y Goles (FP).

El diario La Capital estaba de paro y no publicó el partido. Es algo que fortalece el mito sobre ese partido. Tampoco este es un libro para desmitificar. Hay ciertas cosas difíciles de comprobar. La idea fue contar lo que pasó y una excusa para contar otras, sobre el fútbol de Rosario y de la selección argentina. Hay cierto respeto a la leyenda y al mito, lo que no quiere decir que no hayamos contado lo que sucedió. El partido en sí está contado. Lo que pasó, las situaciones de gol, las lesiones, los cambios. (FP)

¿Y que otros descubrimientos hubo?

El tema de la ropa que usó Rosario. Ese es uno de los mitos. Nos desveló. Algunos dicen que la camiseta fue de un color y no era así. El que lo sabía era el Trinche, porque en la casa de los padres tenía un cuadro a color de ese partido. Nos los confirmó el hijo. Era el único recuerdo que guardaba de ese amistoso. Lo que muesta el libro es cómo se fue construyendo la leyenda alrededor de ese partido, cúando resurge y por qué. En una semana dejó de hablarse de ese amistoso y después prácticamente desapareció. Investigamos sobre cuál fue el momento en que se vuelve a hablar de esto, sobre todo a nivel nacional?. (FP)

¿La figura del Trinche trascendió por lo novelesco, porque siendo de un club del ascenso trascendió una noche frente a los más grandes?

El Trinche parece un personaje de la literatura, de ficción. El condimento especial es que la rompió el Trinche, que jugaba en la B. Eso hace a la historia en sí de ese partido. (FP)

80440570.jpg

El amistoso con el Trinche

El amistoso, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Rosario, lo ganó el combinado de Rosario ante al seleccionado argentino por 3 a 1, con los goles de José González, Alfredo Obberti y Mario Kempes. El tanto de la selección fue de Aldro Pedro Poy.

Rosario jugó con: Carlos Biasutto (RC); Jorge González (RC), José Luis Pavoni (N), Armando Capurro (N) y Mario Killer (RC); Carlos Aimar (RC), Tomás Felipe Carlovich (CC) y Mario Zanabria (N); Sergio Robles (N), Alfredo Obberti (N) y Mario Kempes (RC). Ingresaron Andrés Rebbotaro (N), José Berta (N), Roberto Carril (RC) y Daniel Aricó (RC). Entrenadores: Carlos Griguol y Juan Carlos Montes.

Argentina formó con: Miguel Ángel Santoro; Enrique Wolff, Néstor Togneri, Francisco Sá y Alberto Tarantini; Miguel Ángel Brindisi, Roberto Telch y Aldo Pedro Poy; René Houseman, Osvaldo Potente y Daniel Bertoni. Luego: Carlos Squeo, Victorio Nicolás Cocco, Rubén Cano y Enrique Chazarreta. Entenadores: Vladislao Cap. José Varacka y Víctor Rodríguez.