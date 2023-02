Si Ángelo Martino llega como refuerzo Newell's habría invertido más de U$S 4 millones

Hasta el momento llegaron seis futbolistas con un gasto que sería cercano a los tres millones de dólares, pero la Lepra no se retiró del mismo y hay uno muy cerca de arribar, Ángelo Martino, que engrosaría el monto invertido a más de 4 millones de dólares. A la vez, la Lepra tiene otro apellido que interesa: Esteban Rolón.

El club del parque ya logró sumar a sus filas 6 futbolistas a pedido de Heinze. Algunos arribaron a préstamo y por otros el club hizo una importante inversión para quedarse con sus fichas.

En cada una de las contrataciones ni bien fueron abrochadas la entidad lo informó a través de las redes oficiales de manera detallada, aunque no se indicaron los montos de las operaciones. Es por eso que algunos de los costos informados por Ovación no son oficiales, pero que surgieron de las negociaciones llevadas a cabo con las diferentes entidades. Y, en ciertos casos, teniendo como base cargos no tan altos que fueron mencionados en plena negociaciones.

1) Guillermo Ortiz: llegó a préstamo procedente de Godoy Cruz hasta diciembre de 2023 y con cargo. Además, cuenta con una opción de compra a ejecutarse en caso de que el club así lo decida en el futuro.

2) Lucas Hoyos: la entidad del Parque adquirió los derechos federativos y tras formalizar un contrato por tres años con el jugador, Newell's obtuvo también el ciento por ciento de los derechos económicos. Según trascendió, la Lepra habría abonado cerca de 300 mil dólares.

3) Iván Gómez: fue cedido por Estudiantes hasta diciembre de 2023. El préstamo es con cargo y opción de compra por el 50% del pase.

4) Bruno Pitton: el ex Unión y San Lorenzo llegó procedente de Emelec (Ecuador) y firmó a préstamo por una temporada.

5) Jorge Recalde: el ex jugador de Olimpia llegó en condición de libre y firmó un vínculo por los próximos dos años, es decir hasta diciembre de 2024. No se informó el monto de la operación.

6) Jherson Mosquera: el defensor buscó salir de Deportivo Pereira con el fin de llegar a Newell’s. Los leprosos adquirieron el 70% de los derechos económicos y los derechos federativos del jugador habiendo firmado un contrato hasta diciembre del 2026. Si bien no se comunicó el gasto de la operación, la misma habría sido de cerca de 1,2 millón de dólares.

Estos no serían los únicos nombres sumados como refuerzos sino que está todo acordado de palabra, tal como informó este diario, con Talleres para que Ángelo Martino se convierta en rojinegro. El monto de la compra del pase del defensor rondaría al 1,5 millón de dólares.

A la vez, mientras se aguarda el cierre del libro de pases de este jueves, la dirigencia de Newell's no se baja de la lucha por sumar al delantero de Boca Esteban Rolón.