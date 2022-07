¿Será que Carlos Tevez está meditando la posibilidad de un doble cinco?

Hasta el momento se pegó la ñata contra el vidrio. Carlos Tevez no logra decodificar el sistema canalla. Desde que llegó no pudo obtener un punto. Puso las dos mejillas sin ponerse colorado. Central perdió bajo su flamante mandato los dos partidos que jugó. A eso hay que sumarle que venía de un porrazo en Liniers contra Vélez la noche anterior a que asumiera Carlitos. Este viernes será turno de recibir a Sarmiento, que empató nada menos que ante el llamativo Platense y el ascendente Racing. Y como el rendimiento colectivo auriazul fue irregular en la derrota contra Aldosivi, el Apache parece estar firme a meter otra vez mano en el sistema táctico. Incluso en Arroyito afirman que planifica potenciar el mediocampo empleando un doble cinco de marca compuesto por Francis Mac Allister y el pibe Tanlongo. Aunque en el libro de las posibilidades no hay que tachar a José Leudo, quien ya está habilitado. De ser así, sería todo lo contrario a lo exhibido en Mar del Plata, donde no puso ningún volante defensivo. En la práctica matinal de este jueves se sabrá si el entrenador cambiará.