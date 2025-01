Sebastián Cobelli: cuáles son las nuevas profesiones que abrazó el exdelantero de Newell's

Durante muchos años se acostumbró a los aplausos que recibía desde las tribunas del Parque cada vez que convertía un gol con la camiseta de Newell's . Luego de varios años de trabajo y sacrificio en las inferiores Sebastián Cobelli logró sobresalir en primera, convertirse en goleador y armar una extensa carrera dentro del fútbol que lo llevó a pasar por diferentes clubes y países. Y cuando ya el físico dijo basta y la carrera como futbolista concluyó tuvo que "reinventarse", como él mismo expresó, y ahora se subió a las tablas para incursionar su vida actual como actor, pero también como productor. "No tiene nada que ver con lo que hacía antes, pero uno se reinventa. Pueden pasar dos años y a lo mejor me vas a ver como repartidor de Pedido Ya. Hay que hacer de todo un poco".

"Cuando dejé de jugar me fui metiendo con las redes sociales. Perdí la vergüenza al empezar a hacer cosas de humor y un día mi mujer me planteó esto de actuar. No estaba muy convencido, pero me dijo: «Bueno, vas a actuar igual». Se formó un elenco, empezamos a ensayar y los primeros cuatro o cinco días fueron terribles. Por la letra, por la de estar frente a actores con trayectoria. Un día dejé un ensayo porque no podía hacer nada, fue un papelón. Fui a buscar a los nenes al colegio y mientras lo hacía pensaba en que como futbolista lo que hice me costó, no es que fui un tocado por la varita mágica y me salió todo siempre de diez, así que le metí pila y acá estoy", relató el exjugador e influencer cuya carrera deportiva lo llevó por Italia, China, Grecia, Colombia, Chile, Perú y varios equipos argentinos.

La lucha por subsistir

¿En qué sentido lo decís eso de pagar el derecho de piso?

En el sentido de que hay elencos y producciones que ya tienen arreglado algunos hoteles, que tienen todas las pantallas de LED (para publicitar las obras). Si tuviéramos un poco más de dinero en publicidad, en personal para que vaya a captar gente a la peatonal, a los contingentes, a los hoteles, a la playa, etcétera, sería importante. Pero no tenemos un equipo de venta capacitado para eso. Esa es una pequeña desventaja, pero estoy orgulloso porque la gente que nos viene a ver -a veces nos va muy bien otras con mitad de sala- se va contenta con la obra que vieron.

¿Y cómo es la reacción de la gente ante alguien que viene del palo del fútbol?

Uno lo ve, lo siente, lo palpa que tienen en cuenta eso, pero al final me dicen "la verdad que estuviste muy bien, nos encantó. Veníamos con cero expectativas". Trabaja Alfa, que viene de Gran Hermano, y muchos dirán "vamos a ver estos dos desastres", pero hay un guión que es muy rico. Al no ser actor lo primero que hice fue estudiarme de memoria el libreto. Desde ese punto lo hago de manera correcta. Lo que sí te puedo decir es que a veces uno entra en una laguna y tenés dos o tres segundos de olvido o de risas donde la comedia sale de lo natural, entonces hay que buscar una salida graciosa.

Lo importante para vos debe ser haber logrado pasar esa línea de la vergüenza y superar los prejuicios porque venís de otro lugar como el fútbol y ahora actuás.

Es así. En redes una vez hice una foto de un chiste. El mismo era sobre una mujer que le encontraba en el auto del marido una tanga que no era de ella. "Tranquila que es mía", dijo el tipo. Entonces yo me saqué una foto con una de mi mujer en una playa en Brasil. Eso se hizo viral y a partir de ahí no hubo retorno, ja. Por eso nos largamos a hacer cosas. Nosotros tenemos un perfil más familiar al del famoso que vive en Puerto Madero, que anda en un BMW o lo que sea.

Al haber hecho una carrera dentro del fútbol lo elegiste dedicarte a ser técnico ni empresario futbolístico, sino que buscaste otra vía. ¿No te veías en eso?

Hice el curso de técnico, soy entrenador de primera división, de juveniles, pero siento que hoy no sé si es mi camino. Quizás el día de mañana sí cuando los chicos sean más grandes. Por ejemplo, ahora estoy en Mar del Plata y suponé que me llaman de Aldosivi. Vos sabés que en el fútbol son ocho partidos o unos pocos meses. Si en dos pierdo cuatro encuentros y me echan, ¿qué hago con los pibes en Mar del Plata? Esto lo hablamos en familia porque de hacer algo vamos todos. Por eso digo que eso podría suceder dentro de diez años y en ese tiempo capaz que mi camino fue para otro lado y no del fútbol.

El circo mediático

En el mundo del espectáculo hay un circo mediático que se arma que sabés jugarlo.

Sí, nosotros estamos acostumbrados porque cuando jugaba había que responder cuando te había ido mal, si habías ganado, si habías perdido, si tuviste un entredicho con el entrenador o con un compañero. Entonces, si bien el medio artístico no es lo mismo, porque los códigos no son iguales, uno sabe cómo salir.

¿Cómo es eso?

Acá no hay códigos, acá te pasan por arriba y no está bien, pero puedo responder porque no me considero una persona limitada para hacerlo. De hecho, tuve que salir a hablar por eso que te decía antes de pagar el derecho de piso. A nosotros no nos dejan entrar a hoteles, nos están bloqueando para hacer publicidad, es decir nos quitan la chance de trabajar. Somos los productores, invertimos, le damos trabajo a gente, no importa a cuánta, y debemos poner la cara para que esto sea un negocio para todos.