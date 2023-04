"El Hotel de los Famosos 2": Sebastián Cobelli se consagró ganador del reality

El ex delantero de Newell's se impuso al ex boxeador Juan Martín "Látigo" Coggi en la final del reality que conducen Pampita Ardohain y el Chino Leunis.

El ex delantero de Newell's Sebastián Cobelli ganó la segunda edición de "El Hotel de los Famosos".

Sebastián Cobelli se consagró ganador del reality "El Hotel de los Famosos 2". El ex delantero de Newell's venció en la final al ex boxeado r Juan Martín "Látigo" Coggi . Más allá del vibrante final, la segunda temporada del programa que conducen Carolina "Pampita" Ardohain y Leandro "Chino" Leunis estuvo ensombrecida por la denuncia de abuso sexual que presentó Flor Moyano contra Juan Martino que desató un fuerte escándalo. .

La disputa entre el crédito rosarino y el ex pugilista bonaerense fue muy reñida y física . "Esta semana fue muy exigente de desafíos y el cuerpo por ahí está un poco cansado. Pero cuando vos decís: el desafío empieza ya, lo damos todo con lo que nos quede físicamente y mentalmente”, se sinceró el ex futbolista y campeón del reality, sobre el desafío que significó la final para ambos contendientes.

“Obviamente el cuerpo no está como al principio. Como verán, yo tengo guantes porque tengo las manos lastimadas... Pero la cabeza va a empujar el cuerpo hacia adelante de una manera que los dolores, el cansancio, que cualquier cosa que le pase al cuerpo estoy seguro de que no se va a notar”, admitió Coggi, quien no logró imponer su fortaleza pese a haber sido tres veces campeón mundial de boxeo.