El dolor de Mauro Formica después de trabar fuerte con Adrián Calello era un mal presagio. En el mediodía de ayer se informó que el mediocampista tiene un esguince de rodilla derecha con lesión de ligamento interno. El tiempo de rehabilitación le demandará 6 semanas. La preocupación por la ausencia de un futbolista irremplazable excede el hecho de que Newell's no lo cuente para el clásico. Cada partido tiene su importancia y los puntos en juego son los mismos, más allá de que el enfrentamiento con Central tenga un valor anímico diferente. Por eso se lamenta que como mínimo la lepra no lo tendrá para los enfrentamientos contra Aldosivi, Boca, Banfield y posiblemente Patronato. A partir de ahora se abre la especulación acerca de su reemplazante. Denis Rodríguez es el sustituto natural, si es que el entrenador Frank Kudelka no modifica el dibujo táctico y elige otros nombres.

Antes de las 12 de ayer, Formica ingresó al centro médico donde se atienden los futbolistas rojinegros para realizarse los exámenes de rigor que develaran la gravedad de la lesión. Desde el mismo momento en que fue retirado en camilla del campo de juego, tapándose el rostro con las manos, a los 25' del primer tiempo, se pensó lo peor. Incluso más grave de lo que terminó siendo.

El parte médico que brindó el club comunicó que se trata de un esguince de rodilla con lesión de ligamento interno y estimándose que el tiempo de baja será de seis semanas. Esto no implica necesariamente que no vaya a permanecer más tiempo sin jugar.

Formica se perderá el partido contra Central (6º fecha, del fin de semana del domingo 15 de septiembre) en el Gigante; Aldosivi (7ª fecha, del domingo 22) en el Coloso; Boca (8ª fecha del domingo 29) en la Bombonera; Banfield (9ª fecha, del domingo 6 de octubre) en el Parque, y Patronato (10ª fecha, del domingo 20) en Paraná.

Debido a que el domingo 27 de octubre son las elecciones nacionales, la 11ª fecha no se jugará ese fin de semana. Está programada para el miércoles 30. Quizás el volante se encuentre en condiciones de reaparecer allí, ante Gimnasia en el bosque platense. Por el momento queda en una especulación.

La trascendencia de Formica en el funcionamiento del equipo es motivo para que inquiete su ausencia. Ninguno gambetea, encara y se anima a patear de media distancia como el Gato. Los altibajos que haya tenido en las primeras fechas de la Superliga no hacen mella a su influencia. Newell's pierde inventiva sin él. Quedó de manifiesto a partir de que dejó la cancha el domingo. Hasta ese momento era decisivo en el juego ofensivo de la lepra, con un gol incluido.

Denis, habitual reemplazante

Frank Kudelka siempre lo considera. Es el futbolista "número 12" para el entrenador. Valora a Denis Rodríguez, a tal punto que lo tuvo en el banco de suplentes en todos los partidos y siempre lo metió en el segundo tiempo. En tres de los cuatro encuentros ingresó por Formica. Si el entrenador mantuviese esa idea está claro que el mellizo jugará por el Gato frente a Central.

Denis puede clarificar el juego. No es capaz de sacarse de encima dos o tres rivales como Formica. Lo suyo es el toque. Es preciso para desprenderse de la pelota. Pero también irregular. No consiguió afirmarse en la primera desde que debutó en 2015. Ni ratificó las expectativas que le había depositado Marcelo Gallardo cuando lo llevó a River, si bien también lo perjudicó la rotura de ligamentos cruzados.

Lleva 11 meses sin jugar de titular. Su último partido entrando desde el inicio fue con Belgrano _donde estuvo en el segundo semestre de 2018_ contra Huracán el 30 de septiembre. El pirata lo dejó ir, antes de que se cumpla el año contrato, a principios de 2019 y volvió a Newell's.

Es prematuro vaticinar la formación de Newell's para visitar a Central y si Denis estará entre los once. Kudelka hasta el momento varió muy poco los titulares y el sistema táctico. Al posicionamiento de los futbolistas sí lo modificó durante los partidos. Frente a Huracán utilizó en los últimos minutos un mediocampo que tuvo a Fernández, Cacciabue y Villarruel formando un triángulo invertido.

Si el entrenador entiende que es mejor fortalecer la obstrucción en el medio tiene la opción de jugar con esos tres mediocampistas. Esto no implica necesariamente que Denis quede afuera. Lo de Luis Leal fue discreto el domingo y no hay que descartar que salga. Con los días se develará qué es lo que piensa hacer Kudelka.