Se fue Lucas Melano, el jugador que llegó como refuerzo de Newell's y nunca debutó

Lucas Melano se fue de Newell's para convertirse en uno de los nuevos refuerzos de Sarmiento. El delantero llegó para reforzar a la Lepra en agosto de 2022 pero nunca debutó, y como no estaba en los planes del cuerpo técnico rescindió su vínculo para trasladarse a Junín.

La historia de Melano en Newell's no comenzó de buena manera y por eso no tuvo un final feliz. El 30 de agosto de 2022 la entidad del Parque anunció la contratación del atacante, quien no era tenido en cuenta por la Universidad Católica (Chile). Su contratación se llevó a cabo por el cupo que se habilitó tras la lesión de Lionel Vangioni, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles frente a River.

"El delantero de 29 años llega al club a través de un préstamo hasta el 30 de junio de 2023, sin cargo y con opción de compra. Cabe destacar, además, que se acordó una cláusula de salida para diciembre de este año", informó meses atrás la entidad en sus redes sociales. En el mismo momento en que llegaba como refuerzo el entrenador Javier Sanguinetti presentó su renuncia.

https://twitter.com/CASarmientoOf/status/1618383205975089153 José Devecchi y Lucas Melano son nuevos refuerzos de #Sarmiento. Estarán llegando a Junín en las próximas horas para firmar sus respectivos contratos.#DaleVerde — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) January 25, 2023

El atacante ni siquiera logró debutar con la camiseta de Newell's. Cuando lo iba a hacer, a pocos días de su llegada, el cuerpo médico informó que había sufrido una inflamación en el tobillo izquierdo. Y, por ende, fue descartado para el partido que la Lepra debía jugar, justamente contra Sarmiento, el club al que se sumará en las próximas horas.

En el medio de todo esto se generó un conflicto interno en la entidad después de que trascendiera que Melano había viajado a Córdoba con el fin de consultar a otro médico de su confianza.

Con la llegada de Heinze al frente de la Lepra la situación del atacante no cambió y quedó afuera de la lista de los futbolistas que iban a ser tenidos en cuenta, pero se quedó entrenando con el fin de recuperarse de la lesión. Hasta que ahora surgió el interés de Sarmiento, dirigido por Israel Damonte, y aceptó dejar el Parque.