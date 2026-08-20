Se fue de Central y hoy es el goleador del Clausura: "Me encantaría volver a jugar con Di María"

Desde Mendoza, donde juega en Gimnasia, contó que habla mucho con el capitán canalla y que sufre al ver los partidos por televisión

Agustín Módica festeja uno de sus goles para Gimnasia de Mendoza. El ex-Central es el goleador del torneo Clausura.

Agustín Módica es una de las sensaciones del momento en el fútbol argentino. El ex- Central es el goleador del torneo Clausura y todos empiezan a hablar de él. Incluso se menciona una posible convocatoria a la selección de Italia, el país donde nació.

Módica se fue de Central a principios de año. El club de Arroyito le vendió la mitad de su ficha a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El delantero se adaptó enseguida al equipo cuyano y, con cinco tantos, encabeza la tabla de artilleros del Clausura.

La paradoja es que mientras él la mete para el Lobo mendocino, Central padece la falta de gol de sus delanteros y también la falta de un nueve de área.

Agustín Módica: "Mi principal atributo es la definición"

Módica habló en el programa "Ni Más Ni Menos", de radio La Red, y se refirió a su gran presente. "Estoy contento, disfrutando estos momentos y aprovechando las oportunidades que me dan", dijo. También elogió al entrenador de Gimnasia, Darío Franco, y contó cómo se ve a si mismo: "Mi principal atributo es la definición, también el cabezazo".

En la conversación con los periodistas de La Red era inevitable que se hablara de Central. Y Módica no ocultó sus sensaciones. "Me hizo bien irme a Gimnasia, en los ultimos tiempos en Central no la estaba pasando muy bien", confesó. Y añadió: "Cuando uno es hincha del club todo duele el doble. Yo nesitaba jugar, se presentó lo de Gimnasia y ahora estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, como cuando me tocó hacer goles en Central".

Qué dijo sobre el capitán canalla, Ángel Di María

El centrodelantero tuvo palabras especiales para Ángel Di María. "Hablo seguido con él. Me escribe, yo le escribo. Me da recomendaciones, me felicita por mis goles. Y yo estoy muy contento por él", expresó.

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Cuando le preguntaron si le gustaría volver a Central y jugar con Di María, Módica no dudó: "Si, obvio, me encantaría", disparó. Y agregó: "Ya me tocó jugar con Ángel, sería muy lindo".

Por último, contó que sigue a Central por televisión, pero dijo que no la pasa bien. "Sufro mucho, me genera mucha ansiedad y nerviosismo", confesó.