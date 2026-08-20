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Central: Almirón enfrenta un desafío personal en una Libertadores en la que tiene un largo recorrido

El entrenador canalla disputó en 13 ocasiones una serie de eliminación directa en el torneo continental y los números le son favorables

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

20 de agosto 2026 · 06:00hs
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Jorge Almirón arrancó el semestre con muchos cuestionamientos

Celina Muttti Lovera / La Capital

Jorge Almirón arrancó el semestre con muchos cuestionamientos, pero su equipo levantó en los últimos partidos.

Jorge Almirón es uno de los actores de Central que está en la mira de los hinchas en este último tiempo. Este jueves se jugará una parada brava, con algo más de espalda por los buenos resultados que viene de lograr su equipo en el torneo Clausura. Como técnico, afrontó 13 instancias de eliminación directa en la Copa Libertadores, de las cuales se impuso en 9.

Dirigirá ahora ante Corinthians, en San Pablo, su partido número 68 de Copa Libertadores. De ellos, 14 fueron ante equipos brasileños. Y en esos compromisos, el DT de Central logró 3 triunfos, rescató 3 empates y cayó en las 8 ocasiones restantes.

Estos 14 encuentros incluyen finales de Copa. Una de ellas como técnico de Lanús jugando partidos de ida y vuelta contra Gremio de Porto Alegre en 2017, y la otra como entrenador de Boca, en 2023, ante el Fluminense de Fernando Diniz, actual DT de Corinthians, en juego único.

Los partidos de Almirón en la Libertadores

Desde 2017 a esta parte, Almirón dirigió 67 encuentros de Libertadores al mando de cinco equipos diferentes: Lanús, Atlético Nacional de Medellín, San Lorenzo, Boca y Colo Colo. En esos cotejos sus equipos consiguieron 28 victorias y 20 empates, y padecieron 19 derrotas. Además, marcaron 91 goles y recibieron 60.

>>Leer más: Central: la ilusión en alza para martillar y romper una racha en Brasil con números en rojo

El currículum de Almirón dirigiendo Libertadores ante equipos brasileños marca que disputó 14 encuentros, en los que logró 3 triunfos y 3 empates, y padeció 8 derrotas. ¿Los equipo que enfrentó? Palmeiras, en 4 ocasiones; Fluminense, en 3; Fortaleza, Chapecoense y Gremio, 2; Corinthians 1.

Almirón se cruzó más de una vez con Fernando Diniz, hoy DT de Corinthians. Central va por la clasificación.

Almirón se cruzó más de una vez con Fernando Diniz, hoy DT de Corinthians. Central va por la clasificación.

Jugando en condición de visitante, en Brasil, solo rescató un triunfo en 6 participaciones. El único éxito fue en la edición 2017 de la Copa Libertadores, cuando venció a Chapecoense por 2 a 1. De los 5 partidos restantes, solo consiguió un empate y padeció 4 caídas.

Bien, en los cruces de eliminación directa

Además, jugó 13 cruces mano a mano de eliminación directa en Libertadores, de los que se impuso en 9 y perdió los 4 restantes. Dos de las caídas se dieron en finales: con Lanús ante Gremio en 2017, y con Boca frente a Fluminense en 2023. De las 9 veces que avanzó de ronda en “mata mata”, 4 fueron ganando el desempate con remates desde el punto penal (3 en Boca y 1 en Lanús). En este sentido, Almirón no perdió nunca un desempate de estas características.

>>Leer más: Central: todo lo valioso que se trajo Almirón de Barracas antes de Corinthians por la Libertadores

En esta serie definitoria, en la que ambos equipos buscan sus boletos para jugar los cuartos de final de la competencia, el técnico de Central intentará también derrotar, por primera vez, a Rodrigo Diniz. El actual DT del Timao ya enfrentó en 4 ocasiones a equipos de Almirón y el brasileño se impuso en 3 de esos cruces. Y la única que Diniz no ganó fue la serie que está en desarrollo entre los auriazules y Corinthians. Fue el partido de ida de esta llave de octavos de final.

Además de la final de 2023, a partido único entre Fluminense y Boca, Almirón y Diniz se cruzaron por Libertadores en la edición siguiente, la 2024. Pero en esa ocasión, en fase de grupos. Almirón dirigía a Colo Colo. En los dos cruces de la zona se impuso Flu: el primero fue 2 a 1, el 9 de abril, en Río de Janeiro, con goles de Marquinhos y Germán Cano para el tricolor y de Guillermo Paiva para el albo; el segundo, también con el "Flu" como ganador, fue 1 a 0 el 9 de mayo en Santiago, con gol de Manoel.

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