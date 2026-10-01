Carolina Cristinziano cuenta como fue renunciar a la élite europea por su amor por Rosario Central
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Carolina Cristinziano cuenta como fue renunciar a la élite europea por su amor por Rosario Central

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La vicepresidenta de Rosario Central, Carolina Cristinziano, repasó su trayectoria en el programa "El otro var", conducido por Yoana Don, desde sus inicios hasta la gestión actual

1 de octubre 2026 · 21:07hs

Carolina Cristinziano, vicepresidenta primera de Rosario Central, abrió las puertas de su vida y extensa trayectoria en el mundo del fútbol durante una entrevista en "El otro var", el programa conducido por Yoana Don. La abogada, especialista en Derecho Deportivo, se definió como "una mujer que ama el fútbol, que el fútbol la apasiona", llevando en la "genética" el fanatismo por el club de Arroyito, al que sus padres la llevaban embarazada. La inteligencia artificial la describe como dirigente de Rosario Central e integrante del Comité de Regulación de la AFA, designado por FIFA, una definición que Cristinziano amplía con sus afectos y su profunda vocación.

Su camino en el fútbol comenzó mientras estudiaba abogacía y ciencia política, una profesión que la sedujo al descubrir las complejidades de los reglamentos y contratos. Su primer paso fue trabajando con los hijos de César Luis Menotti, para luego sumarse al equipo de Gustavo Mascardi, a quien considera una figura paterna y "la persona más inteligente que conocí en fútbol". Con Mascardi, Cristinziano se forjó en grandes operaciones internacionales, desde la compra de un jugador en Flamengo hasta acuerdos en China y Rusia, destacándose como negociadora directa en un ambiente tradicionalmente masculino. "Lo que hago en el fútbol y no son características que tiene solamente un hombre", afirmó, enfatizando que siempre se sintió natural en el rol.

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El rol de la mujer en el fútbol y la AFA

Sobre su experiencia como mujer en el ámbito futbolístico, Carolina Cristinziano señaló que nunca se sintió limitada por su género, aunque reconoce que las mujeres aportan "la sensibilidad, la transparencia" y la honestidad, buscando siempre un "win-win" en las negociaciones. Su relevancia profesional la llevó a integrar el Comité de Regularización de la AFA en 2016, en un momento de crisis institucional. FIFA buscaba la inclusión de mujeres en la gobernanza, y su trayectoria y conocimiento previo con figuras como Gianni Infantino y Emilio García Silvero la posicionaron para asumir el desafío. "Me encantó estar porque sentí que era importantísimo para Argentina y para el fútbol argentino resolver la situación", sostuvo sobre aquella etapa.

La vida personal de Cristinziano está íntimamente ligada al club. Casada con Gonzalo Belloso, actual presidente de Rosario Central, su vínculo con el fútbol se profundiza al compartir la gestión. Con cuatro hijos, la familia es su pilar fundamental. "Él logró todo conmigo", confesó sobre su marido, con quien construyó un "vínculo muy lindo, muy sano", forjado en la amistad y el apoyo mutuo. Respecto a la actualidad de Central, la dirigente calificó la llegada de Ángel Di María como "un sueño" y "maravilloso", un jugador "a la altura de Messi" para los centralistas, que "hizo todo para venir" y que "nos honra" con su presencia.

La entrevista también abordó el profundo afecto por Miguel Ángel Russo, a quien Cristinziano considera otro "papá en fútbol", con "amor genuino" por su figura y por lo que representó para Rosario Central en los momentos más difíciles. La relación con la familia Messi, en especial con Jorge Messi, también fue parte de la charla, destacando la calidad humana de los rosarinos. Reflexionando sobre la rivalidad y el respeto, Cristinziano concluyó que el fútbol debe ser un ejemplo para una sociedad violenta. "El amor por el club y por los colores no invalidan la amistad", remarcó, buscando transmitir a sus hijos la importancia de la convivencia entre hinchas, un mensaje esencial en el contexto rosarino.

Carolina Cristinziano Central Messi Fútbol Belloso

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