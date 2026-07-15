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El entrenador de España palpita la final del Mundial 2026: "Me haría ilusión jugar contra Argentina"

Luis de La Fuente destacó el triunfo de España ante Francia y se refirió a sus posibles rivales para la definición mundialista

15 de julio 2026 · 09:12hs
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Luis De La Fuente

Luis De La Fuente, el profesor de Lionel Scaloni que buscará quedar en la historia con España

España venció 2-0 a Francia y avanzó a la final del Mundial 2026. Tras la clasificación, el entrenador Luis de la Fuente destacó el rendimiento de su equipo y habló sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que determinirá quien será su rival en la definición de la competencia.

El técnico español aseguró que su equipo atraviesa el mejor momento desde el inicio de la competencia y resaltó la autoridad con la que eliminó al seleccionado francés.

"Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero hoy se enfrentaban al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus", afirmó en conferencia de prensa.

Además, valoró el significado de alcanzar una nueva final mundialista: "Es una grandísima responsabilidad estar en la final del Mundial. Es un lujo reservado para los elegidos. Hay mucho para asimilar".

Luis de la Fuente habló de la semifinal de Argentina e Inglaterra

En la conferencia de prensa, De la Fuente también analizó la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra y sostuvo que cualquiera de los dos seleccionados representa un desafío de máxima exigencia.

"Ayer hablábamos de que este partido entre España y Francia podía ser una final anticipada, pero de igual manera el partido entre Argentina e Inglaterra es otra final anticipada", señaló.

También destacó el nivel de los cuatro semifinalistas: "Nos encontramos las cuatro mejores selecciones del Ranking Fifa. No ha pasado nunca en la historia. Eso demuestra el potencial futbolístico que hay en este Mundial".

Consultado sobre el posible rival de España, De la Fuente evitó marcar preferencias entre Argentina e Inglaterra, aunque reconoció que le ilusiona enfrentar a la Albiceleste por el vínculo personal que mantiene con Lionel Scaloni.

"No estamos para preferencias. Nos da igual. Cada uno con sus peculiaridades. No es lo mismo el fútbol de Argentina que el de Inglaterra. No es lo mismo el futbol europeo que el sudamericano".

En este sentido, agregó: "Tengo mucha ilusión de enfrentar a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra. La cité como una de las candidatas antes del Mundial. Va a ser un partido muy disputado. Esperamos a la que le toque con los brazos abiertos".

Ambos entrenadores se conocen desde que el argentino realizó el curso de director técnico de la Real Federación Española de Fútbol, donde De la Fuente fue uno de sus profesores.

>> Leer más: Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Los elogios de Lionel Scaloni para Luis de la Fuente

Horas después de la clasificación de España, Lionel Scaloni felicitó públicamente a De la Fuente durante la conferencia de prensa previa a la semifinal frente a Inglaterra.

"Vi un rato de España. No pude ver mucho más porque venía para la conferencia. Creo que fue un justo ganador. Hizo el partido más completo del Mundial. Felicitaciones a ellos. Ganaron un partido en toda la ley", afirmó.

Luego dedicó unas palabras a su colega español: "Estoy contento por Luis. Se lo merece, es un gran tipo y siempre me ayudó. Ya veremos qué pasa, pero bien merecido lo tiene".

Scaloni también dejó una frase con humor sobre un posible duelo entre ambos: "¿Si lo voy a llamar? Según cómo salgamos, lo llamo a De la Fuente. Si ganamos, no. Si perdemos, intentaré darle una mano. Pero ojalá no tenga que llamarlo hasta después de la final".

Por último, destacó la identidad futbolística que caracterizó a la España de Luis De La Fuente: "Lo que transmite su selección es el reflejo de su entrenador. Es algo que también buscamos nosotros. Estamos muy contentos por él. Ya veremos si nos toca jugar con España o lo harán contra Inglaterra, pero se merece este presente".

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