Argentina pasó por arriba a Inglaterra y la figura excluyente esta vez fue Lionel, pero Scaloni

La selección albiceleste logró un triunfo épico ante una mezquina Inglaterra. El técnico fue el pensador del triunfazo inolvidable

Lionel Scaloni se la jugó con los cambios cuando el partido lo pedía y fueron todos aciertos. Su equipo respondió con creces.

La selección argentina vapuleó a Inglaterra desde el juego, a pesar del escueto y dramático 2 a 1 por la semifinal del Mundial. Lo más destacado de la Scaloneta fue el equipo, pero Leo Messi, que tuvo varias imperfecciones, aportó algo crucial, la paciencia para seguir jugando al fútbol hasta el final. El otro Lionel, Scaloni, fue el gran responsable de la victoria.

Emiliano Martínez 7,5: muy seguro siempre y activo en la salida con los pies. Nada que hacer en el centro del gol.

Nahuel Molina 3,5: el punto más bajo del equipo. No sólo por el mal cierre del gol, sino porque se lo notó nervioso con la pelota. Igual nunca bajó los brazos.

Cristian Romero 8: un león para marcar y acobardar a los ingleses. Una fiera y otro partido consagratorio de Cuti.

Lisandro Martínez 8: anuló a los delanteros ingleses que casi no pisaron al área. Muy bien con la pelota en la salida.

Nicolás Tagliafico 6,5: buen partido del lateral. Casi siempre prolijo en la marca y además, ensanchó la cancha por la izquierda.

Giuliano Simeone 6: hizo el trabajo sucio del equipo y fue incansable para correr a todos. Le faltó terminación de jugada, pero aportó muchísimo desde lo físico.

Leandro Paredes 6,5: manejó la pelota en el medio y fue siempre el primer pase para progresar en el campo.

>>Leer más: Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: "Las Malvinas son argentinas"

Alexis Mac Allsiter 8: partidazo de Alexis. Mereció anotarse en la red con sus llegadas clarísimas. Aportó el pase entrelíneas que había perdido.

Enzo Fernández 8: otro león. Otro golazo. Otro jugador que en la más difícil sacó a relucir su jerarquía de crack. Gol clave para abrir el sueño.

Lionel Messi 8,5: es cierto que esta vez lució algo errático. Pero como el Diego, en las complicadas dio el corazón hasta el final para marcar el camino y lo hizo jugando a la pelota como en el potrero.

Julián Álvarez 7,5: fue casi el único delantero y con Messi parado de nueve, debió abrirse a la izquierda y cerrarse permanentemente. Abrió siempre espacios.

Ingresaron en Argentina

Nicolás González 6,5: el mejor partido de Nico en la selección, aunque le faltó tranquilidad para convertir. Empujó como una fiera.

Rodrigo De Paul 7: abrió la cancha y fue vital en la remontada. Lanzó centros picantes y no lo pudieron contener.

Gonzalo Montiel 6,5: entró casi a jugar de siete. Buenos centros, activo y yendo al frente en todos los ataques.

Nicolás Otamendi 6: ingresó para tener tres zagueros y liberar las bandas. Ganó casi todos los duelos.

Lautaro Martínez 8: desde la coronación de Qatar, el gol más gritado por los argentinos. El del triunfo ante los ingleses, el rival de toda la vida.

El DT

Lionel Scaloni 10: lo ganó el entrenador. Argentina jugó un partidazo. Minimizó al rival. Lo dejó chiquitito a un cuco como se promocionaba a Inglaterra. El equipo jugó el mejor partido del Mundial y hasta mereció golear. Otro mérito fue que sus muchachos no perdieron la cabeza y jugaron al fútbol hasta el final. Eso es todo del entrenador.