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Scaloni, tras la sufrida victoria ante Cabo Verde: "El equipo dio una muestra de carácter, saldrá fortalecido"

El entrenador de la selección argentina dijo que hay cosas para corregir, pero prefirió poner el acento en lo que la selección hizo bien ante los africanos

3 de julio 2026 · 22:43hs
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Lionel Scaloni: El equipo nunca bajó los brazos.

AP

Lionel Scaloni: "El equipo nunca bajó los brazos".

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dijo que el equipo "nunca bajó los brazos" contra Cabo Verde, destacó que buscó "siempre" el arco rival y aseveró que dio "una muestra de carácter" ante el equipo africano, al que venció 3 a 2 en tiempo suplementario.

Scaloni habló tras la sufrida victoria de Argentina ante Cabo Verde. Estas fueron algunas de sus frases:

"Sabíamos que Cabo Verde iba a ser un rival duro, difícil. Es cierto que sufrimos, pero merecimos ganarlo. Quiero rescatar lo positivo, lo negativo lo hablaré con los jugadores".

"El equipo no bajó nunca los brazos. Recibimos los golpes en momentos puntuales, pero fuimos por el partido. Eso es lo más importante. Se puede mejorar, lo hablaremos, pero rescato que el equipo buscó siempre el arco rival".

"El equipo terminó cansado, pero es por la prórroga. Hasta los 90 estábamos físicamente bien. Cuando jugás con el corazón, como también jugaron ellos, la falta de aire se suple con carácter. Y hoy el equipo dio una muestra de carácter".

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Scaloni: "Sabíamos que no sería un paseo"

"En el tercer gol quería que el partido se terminara, el 2 a 2 fue un golazo increíble, la metió en un lugar imposible".

"Todos pensaban que este partido iba a ser un paseo, pero nosotros sabíamos que no sería así".

"Lo mejor del equipo es que ataca siempre. Después podemos valorar si bien o mal, pero siempre va al ataque. Y ahí es donde digo que estuvimos a la altura del partido. A veces no encontrábamos el último pase, pero el equipo siempre intentó, siempre llevó la iniciativa".

"Incluso cuando se gana hay cosas para corregir, pero la responsabilidad no le pesa a este equipo. Tampoco se puede jugar siempre bien, el rival estudia, mira, te pone en aprietos".

"Ganar nos da tiempo para corregir errores, si hoy estuviéramos afuera del Mundial, habría poco que decir. De una victoria como esta salís fortalecido".

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