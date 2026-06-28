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La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

El DT Scaloni prefirió que los futbolistas recuperen energía en la concentración en Kansas City antes de afrontar el duelo por 16 avos de final

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

28 de junio 2026 · 16:58hs
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Los jugadores argentinos en la previa del partido ante Jordania

Los jugadores argentinos en la previa del partido ante Jordania, donde Scaloni usó un equipo alternativo que respondió bien.

Terminada la primera fase del Mundial para la selección argentina, con puntaje ideal de nueve puntos, 8 goles a favor (seis de Lionel Messi) y apenas uno en contra, el cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni resolvió darles el domingo libre a los jugadores para comenzar el lunes a pensar en el duelo decisivo del próximo viernes ante Cabo Verde, por los 16 avos de final del certamen. Así la práctica de campo prevista para esta jornada se canceló.

Tras el triunfo por 3 a 1 de la noche del sábado ante Jordania en Dallas (con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi), los jugadores sólo realizaron tareas de recuperación y descansaron en el hotel Origin de Kansas City, ubicado a la vera del río Misuri, donde regresó la selección tras la última victoria.

La próxima estación de la Scaloneta es el cotejo del próximo viernes, a las 19, en Miami ante Cabo Verde, en el primer mata-mata que afrontará el campeón del mundo.

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Scaloni, conforme con el alternativo

Como ante Jordania actuaron la mayoría de los jugadores alternativos, se optó por darle descanso a todos los futbolistas y que lleguen repuestos al próximo compromiso.

La rotación fue positiva para Scaloni y ahora deberá perfilar a los once que chocarán con Cabo Verde, equipo de cuidado que en la fase de grupos igualó con España y Uruguay, además de repartir puntos también con Arabia Saudita.

Leer más: Las reflexiones de Lionel Scaloni, Gio Lo Celso y compañía tras el nuevo triunfo en el Mundial

El probable equipo para Cabo Verde

En cuanto al equipo que podría ser de la partida para buscar el boleto a los octavos de final del Mundial regresará la base titular y los once podrían ser los siguientes: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Por supuesto que en la concentración albiceleste el ánimo es el mejor porque el equipo gana, pero además logró sostener rendimientos confiables en los partidos. Igual hay ajustes a cumplimentar en el retroceso, ya que en los cotejos iniciales se vieron algunas grietas que rivales más calificados podrían aprovechar y generar mayor daño al arco de Dibu Martínez.

Así, la selección continuará trabajando y soñando en el campamento de Kansas City hasta el miércoles 1 de julio inclusive, día en que por la tarde viajará rumbo a Miami para jugar a todo o nada el viernes ante Cabo Verde, con la intención de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

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