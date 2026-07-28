Mauro Icardi está sin club, no quiere saber nada de jugar en Argentina e iría a un club chico de Italia

El rosarino terminó su vínculo con Galatasaray, donde jugó durante cuatro temporadas y conquistó seis títulos. ¿Cuál será su futuro?

El representante de Mauro Icardi dijo que el delantero analiza varias opciones y que decidirá pronto.

Mauro Icardi deshoja la margarita para definir cuál será su futuro equipo. Terminado el vínculo con el Galatasaray turco, el rosarino analiza distintas propuestas. Lo que es seguro es que en ningún caso evalúa jugar en Argentina.

Su representante, Elio Letterio Pino, dijo que el delantero tiene varias propuestas y que las está evaluando. Sin embargo, sólo habló de una posibilidad concreta, que es el Como de Italia.

"En cualquier momento tomará una decisión", dijo Letterio a propósito de las opciones que maneja Icardi.

Icardi no vendrá a River

"Como sería un lugar ideal para Mauro", agregó. El club es de una pequeña ciudad italiana en los Alpes y el equipo viene de realizar una gran temporada, al punto que terminó cuarto en la Serie A del Calcio y jugará la Champions League 2026/27.

En el Como juegan los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrore. El entrenador es el español Cesc Fabregas.

El representante del delantero, que en Galatasaray marcó 77 goles en 132 partidos, dijo que Icardi no está interesado en jugar en Argentina, por lo que desestimó los rumores sobre una posible llegada a River.

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