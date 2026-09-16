Juegos Suramericanos: el rosarino Santino Basaldella logró su segunda medalla de oro en SUP

Se impuso en la final técnica masculina en la Laguna Setúbal de Santa Fe y consiguió su plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027

El rosarino ya se había quedado con la presea dorada en el sprint masculino de stand up paddle

Santino Basaldella volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos . El rosarino ganó la final técnica masculina de stand up paddle (SUP) en la Laguna Setúbal, en Santa Fe, y consiguió su segunda medalla de oro en la competencia.

El argentino completó el recorrido en 18:43.37 y superó al peruano Itzel Delgado, que terminó segundo con 18:46.74. El podio lo completó otro argentino, Ignacio Arias, con un tiempo de 19:13.35.

Además del título en Santa Fe, el triunfo le permitió a Basaldella conseguir una plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 .

Basaldella ya había conseguido el primer puesto en el sprint masculino de stand up paddle, donde registró 55.92 segundos.

En aquella definición, el podio quedó de igual forma: Delgado obtuvo la medalla de plata con 57.95 segundos, mientras que Arias consiguió el bronce con 59.67.

La final técnica también permitió que Basaldella volviera a enfrentarse con Delgado, un rival al que ya había encontrado en competencias internacionales. En los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el rosarino consiguió la medalla de bronce en SUP Race. En aquella competencia, el estadounidense Connor Baxter ganó el oro y Delgado obtuvo la plata.

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Basaldella nació el 15 de diciembre de 2004 y comenzó a practicar stand up paddle a los 13 años, cuando su tío Guillermo Basaldella lo introdujo en la disciplina. El rosarino consiguió dos títulos argentinos en la categoría junior y también trabaja como instructor en Rosario.

La particularidad de esta disciplina es que tiene su estreno oficial en los Juegos Suramericanos, dentro del bloque de deportes náuticos. Este deporte consta de equilibrio, resistencia y técnica sobre una tabla impulsada con un remo, y se disputa tanto en la rama masculina como femenina.

En la rama femenina, las representantes albicelestes también hicieron historia. En el sprint femenino, Juliette Duhaime se quedó con la presea de oro y Lucía Clembosky con la de plata, completando la histórica cosecha nacional en esta especialidad.