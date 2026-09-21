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Tobías Giorgis, su reinado y el oro en los Juegos Suramericanos: "Sentir el himno fue muy emocionante"

Campeón en Asunción 2022, Tobías Giorgis marcó 58.1 en el Lago Sur de Santa Fe y volvió a subir a lo más alto del podio en esquí náutico en salto

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

21 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Una foto para inmortalizar el momento. Tras las pruebas Tobías Giorgis y Francisco posan junto a sus padres y hermano con las medallas.

Una foto para inmortalizar el momento. Tras las pruebas Tobías Giorgis y Francisco posan junto a sus padres y hermano con las medallas.

Tobías Giorgis aprendió el secreto de deslizarse sobre el agua casi al mismo tiempo en que sus pies descubrieron la firmeza de la tierra, continuando una herencia de sangre que desde hace varias estaciones lo condena a subir a los podios más altos del planeta. Este domingo, en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cosechó una nueva medalla de oro en esquí náutico. Fue en salto, la que agregó a la de plata conseguida el sábado en overall en la misma cita. Obviamente, el balance le es altamente positivo: defendió con éxito la presea dorada que también ganó hace cuatro años en Asunción 2022.

“Sentir el himno fue algo muy emocionante, más teniendo cerca a toda esa gente, esas más de dos mil personas que se acercaron y donde también estaban mi familia y mis amigos. En la pista sabía que tenía que saltar y romper la marca para poder festejar y que toda esa gente iba a estar expectante, pero por suerte se dio como lo soñé y estoy muy contento”, contó mientras el brillo de la medalla le iluminaba la cara.

“El sábado no había saltado mal pero había saltado menos de la marca que había que batir el domingo. Tenía que saltar lejos y el plan fue desde el primer momento ir a buscar esa marca sin importar la medalla. No obstante sentí un poco de presión, sobre todo por la gente que me había ido a ver”.

Los duros rivales de Tobías Giorgis

Independientemente de la gente, los chilenos Emile Ritter y Martín Labra, medallas de plata y bronce respectivamente, fueron un hueso duro de roer. “Con ellos compito muy seguido y realmente son muy duros. El sábado intenté ir por el oro, pero ellos son muy buenos y no me alcanzó... Y el domingo estaban imponiendo la marca y me obligaron a saltar más lejos”, confesó el campeón.

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Hay días en los que una persona presiente que algo bueno le puede pasar. En ese sentido Tobías llegaba con la tranquilidad de saber que había sido el que mejor había saltado los días anteriores y en su fuero más íntimo sabía que podía. Y fue por todo.

Emile Ritter marcó 58.0 y Tobías, el último en saltar, 58.1 para quedarse con el oro que no había conseguido el sábado y desplazar al trasandino al segundo lugar.

Conseguir el objetivo lo alivió. Tras el salto vio como todos en tierra estaban festejando y al momento de pasar por el lugar se soltó para festejar con ellos.

El encanto del Lago Sur

Tobías tuvo la oportunidad de competir en distintos escenarios en el mundo, pero el Lago Sur tuvo su encanto. “Sin dudas fue una cancha de nivel internacional, los scores del fin de semana lo demuestran. Pero lo que lo hizo distinto fue la gente. Nosotros solemos esquiar en lagos privados, cerrados, donde solamente nos vemos las caras los que competimos. Solamente hay un torneo en Melbourne, Australia (N. de la R: el Moomba Masters, uno de los más importantes de la disciplina) donde saltamos en el río Yarra en medio de la gente y esto fue muy parecido”, reveló.

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Los Juegos Suramericanos en Santa Fe no sorprendieron a Tobías. “Ya habíamos tenido los Juegos de Playa en 2019 y había salido todo muy bien. Sabía que la provincia tenía ese potencial para que nuevamente todo salga bien. Ya desde la Ceremonia de Apertura en el Monumento se percibía que iba a ser algo muy bueno. La organización, por lo menos en nuestro deporte, fue de 10 puntos por lo que creo que se hizo un buen trabajo”.

En 2023, Tobías cumplió su sueño, un sueño que venía acuñando desde su más tierna infancia. Se convirtió en Campeón del Mundo Sub 21 en esquí acuático, en Jalisco, muy lejos de su tierra natal. Fue un momento supremo en su carrera, pero la emoción que le generó el momento de recibir la medalla y que estén sus familiares y amigos convirtió lo que pasó en Santa Fe en un momento único, algo que el sabe que es muy difícil que se vuelva a repetir.

El sueño de llegar al sueño olímpico

Los Juegos Suramericanos forman parte del proceso olímpico, de hecho es su primer escalón. En ese universo, el esquí náutico está en carpeta para ser un deporte exhibición en los Juegos Olímpicos de Australia 2032 y mientras llega ese momento Tobías sueña. “No depende de mí, pero realmente es el sueño más grande que me queda por cumplir: llegar a un Juego Olímpico”.

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La medalla pesa bastante, pero a la hora de contar los sacrificios, mucho más. “Costó. Hubo sacrificios, no solamente míos sino de toda mis familia, de mi papá, mis hermanos Ignacio y Francisco, y mi mamá, que es la que más aguanta. Además hubo sacrificio de un montón de otra gente, por eso creo que vale un montón”.

No decepcionó a la chapa de favorito

Los Suramericanos llegaron al final de la temporada de Tobías, por lo que lo encontró un poco cansado. Sin embargo, fue con esa aura de imbatibilidad que lo frecuenta, arropado por el viento y coronado por la espuma de cien pistas, que llegó a los Juegos Odesur precedido por los susurros que lo señalaban como el gran favorito; y el destino, que ya lo conocía bien, no permitió que decepcionara a la historia.

En dos semanas volverá a saltar. Será en el Panamericano de esquí en Paraguay, donde seguramente lo miraran con otros ojos ya que llegará con el oro de Santa Fe 2026 como última referencia. Porque Tobías no solo practica el esquí náutico; lo lleva en el torrente de sus venas como un designio ancestral. Su padre, Germán, solía dibujar estelas recreativas en el agua desde que era un niño, contagiando esa indomable pasión fluvial a sus herederos, como Tobías que en lugar de aprender a respirar el aire seco, creció habitando el vaivén de las olas.

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