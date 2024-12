Santiago Segovia: "Pude terminar el año como quería, jugando como titular"

El juvenil canalla contó sus sensaciones sobre el debut desde el inicio en Central, con gol incluido. “De la alegría no me importó que me amonestaran”, bromeó

No sabía que iba a jugar hasta un día antes del partido, que fue cuando Holan me llamó para hablar y me dijo que iba a ser titular. Me acuerdo que en ese entrenamiento me probó y ya al otro día concentramos. Pero las sensaciones fueron hermosas porque iba a terminar el año como quería, que era jugando como titular. Tuve la suerte de que en ese último partido entre a la cancha como uno de los titulares.

Ahí crecieron los nervios seguramente.

No, no estaba nervioso, sí un poco ansioso, pero en líneas generales estaba bastante tranquilo. Después sí, antes de llegar al estadio me había agarrado un poco de nervios, pero cuando llegué a la cancha se me pasó. Igual fue algo que mantuvimos en secreto, sólo mi familia sabía que iba a jugar.

Segovia2VB.jpg Uno de los buenos partidos de Santiago Segovia en primera fue en Mendoza, ante Independiente Rivadavia. Virginia Benedetto / La Capital

Imagino que lo esperabas con muchas ganas ese primer partido como titular, pero ¿tenías también ansiedad?

La verdad es que lo esperaba con ganas y un poco ansioso también. Hacía cuatro partidos que no jugaba, que por decisiones en cada partido no me tocó, pero en el último del año el profe me pudo dar la oportunidad. Obviamente que estoy muy agradecido por haber podido jugar como titular.

En Concepción del Uruguay había muchas expectativas antes del partido, mucha gente conocida tuya prendida a la tele.

Sí, me contaron que cuando salió la formación del equipo la información se corrió rápido y que hubo un montón de gente mirando el partido.

¿Y de quiénes sabés que siguieron de cerca el partido?

Uh, un montón de gente, especialmente compañeros de los clubes donde jugué, sobre todo en Engranaje, pero muchos familiares que tengo allá no sólo vieron el partido, sino que después me mandaron mensajes.

Intuyo que vas a recordar de por vida cómo te ganaste la primera amarilla en primera división.

¡Sí!, ja. Fue por haberme sacado la camiseta.

Pero valió la pena ganarse una amarilla.

Olvidate, no sabés la alegría que tenía en ese momento, ni me importaba que me amonestaran.

¿Cuando arrancó la jugada, siempre supiste que Duarte te iba a asistir? Porque adentro del área estaba nada menos que Marco Ruben.

Apenas arrancó la jugada se la pido a Joni, pero en lugar de dármela a mí se la dio a Duarte y cuando Gaspar empezó a correr estaba seguro que iba a ganarle al marcador en la carrera, por eso le empecé a gritar y a levantar las manos. Estaba recontra seguro de que si me veía me la iba a dar, porque entraba solo.

Bueno, Gaspar te devolvió algunas de las asistencias que ya le diste vos a él.

Sí, tal cual. Encima en el primer tiempo nos habían anulado un gol en el que lo asistí yo.

Además de esa lo asististe en el partido contra Barracas, en el que Lamolina no cobró el penal sobre Duarte. ¿Eso de las asistencias, los pases largos al vacío es lo que mejor te sale?

Creo que sí. Es algo que siempre trato de hacer, pero lo hago porque siento que me sale bastante bien.

Esta vida debe ser distinta a la que vivías hace seis meses, ¿en qué lo notás?

Claro que es distinta, ahora es todo mucho más profesional porque pertenecer al grupo de primera tiene otro tipo de exigencias, como los entrenamientos, las concentraciones.

Te priva de salidas por ejemplo.

Sí, pero te digo la verdad soy de salir poco de joda, no es algo que me guste. Algunas pocas veces salí con mis amigos de la pensión, pero soy de estar más con mi familia los fines de semana.

Segovia3SSM.jpg Santiago Segovia celebra junto a Gaspar Duarte, el compañero que lo asistió en el gol. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

¿Y quiénes son esos compinches de la pensión?

Felipe, un uruguayo que ya no está, Manolo Giaccone, el hermano del Laucha, el Colo Henrich y Becerra. Son todos de mi categoría.

Desde que empezaste a jugar en primera, ¿te acordaste en especial de algún técnico de inferiores?

Cuando estaba en novena lo tuve a Jorge Díaz y la verdad que no me adaptaba muy bien a la vida de acá, pero él fue quien me enseñó muchas de las cosas que aprendí y que me sirvieron un montón en el futuro. El mejor año fue el siguiente, en octava, en el que estuve con Lequi, pero la mayoría de las cosas que aprendí fue con Jorge. Este año también me fue muy bien con el Chueco (Javier García), un gran entrenador, y con el Ale (Alejandro Fernández) jugué poco porque estuve lesionado.

Se viene una etapa nueva, en el que el trabajo físico será fundamental. ¿Sentís que vas a tener que fortalecer también la cabeza, porque a veces las cosas llegan muy de golpe?

En ese sentido estoy bastante tranquilo porque sé controlar las cosas y si en algún momento algo se complica tengo a mi papá y mi mamá, que siempre están al lado mío. Son los que me contienen en todo.

¿Te gusta la idea de juego de Holan?

Sí, es un entrenador que le gusta que el equipo tenga la pelota y es lo que a mí también más me gusta. Estoy seguro que voy a aprender mucho en la pretemporada que se viene y voy a tratar de aprovecharla al máximo.

¿Sentís que la forma de jugar de Holan te favorece?

Estoy seguro que sí porque la apuesta es la de tener casi siempre la pelota y es lo que a mí me gusta.

Segoviaaaa.jpg Hace pocos meses Segovia se entrenaba y jugaba en reserva. Hoy ya es parte del equipo de primera.

¿Cómo imaginás lo que viene?

Lo primero será aprovechar todos estos días de descanso para estar junto a mi familia y después hacer una muy buena pretemporada para intentar ganarme un lugar en el equipo.

¿Y va a ser sencillo ganarse un lugar?

No, para nada, porque hay muchos y muy buenos jugadores, pero bueno, trataré de hacer lo mejor posible para ganarme ese lugar.

Entre todos esos buenos jugadores, ¿hay alguno con el que sientas que se te hace fácil jugar, que a veces se entienden con una mirada?

Con Duarte me pasa algo de eso. En la asistencia que le metí, apenas lo miré, él ya empezó a correr, jaja.

El año que viene no van a tener copas internacionales, ¿sentís que van a estar obligados a ser protagonistas en el torneo local?

Creo que vamos a estar obligados a ser protagonistas por el simple hecho de lo que significa Central. Encima este año no pudimos clasificar a ninguna copa y no nos va a quedar otra que pelear el torneo el año que viene y que eso nos sirva para que en 2026 podamos volver a jugar alguna copa.

Ahora que se viene fin de año y levantes la copa, ¿vas a pedir más de lo que vas a agradecer o vas a agradecer más de lo que vas a pedir?

Es algo que tengo muy en claro, lo que más voy a hacer es agradecerle a toda mi familia, que son quienes me ayudaron a cumplir el sueño de jugar en primera.