Russo: "Hubo errores que no se pueden cometer de visitante"

Miguel Angel Russo consideró que la derrota contra Banfield por 3 a 0 se debió a "errores que, de visitante, no se pueden cometer". En eso radicó, para el entrenador, el motivo del traspié de Central en el Felipe Sola, aparte de considerar que el penal que falló Carlos Quintana "fue decisivo".

"Hubo errores que de visitante no se pueden cometer. No nos hicimos fuertes desde el arranque. Luego nos levantamos, pero el penal fue decisivo”, analizó el entrenador, luego de la dolorosa derrota sufrida por el conjunto auriazul.

"No pudimos superar la adversidad del penal errado”, consideró Russo, sobre la ocasión desperdiciada por Quintana, que hubiese significado el transitorio 1 a 1. Y el DT no tuvo reparos en adjudicarse todo el peso de la derrota y del momento que atraviesa el equipo. “Yo soy el responsable. Me hago cargo de esta situación”, dijo.