Rugby: con presencia rosarina, Los Pumitas ultiman detalles de cara al Mundial Juvenil

Tres Pumitas de la Unión de Rugby de Rosario integran el plantel: Federico Narváez, de Plaza; Benjamín Ordíz, de Caranchos y Juan Preumayr, de Jockey

Hasta el próximo viernes 19, Los Pumitas M20 ultimarán detalles en Casa Pumas de cara al comienzo del Mundial Junior de rugby, certamen que se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi en Georgia.

En tanto, Nicolás Fernández Miranda, head coach del seleccionado juvenil confirmó un plantel de 30 jugadores para dicho certamen internacional, nómina en la que se encuentran tres jugadores de la Unión de Rugby de Rosario (URR): Federico Narváez, de Atlético del Rosario; Benjamín Ordiz, de Los Caranchos, y Juan Preumayr, de Jockey Club Rosario.

De nuestro medio, también fueron convocados Bautista Benavides, de Santa Fe Rugby (por la Unión Santafesina); Basilio Cañas y Bautista Lescano, de Estudiantes; y Franco Marizza, de Paraná Rowing (por la Unión Entrerriana de Rugby).

El desarrollo del Mundial Juvenil de Rugby

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la gran final el 18 del mismo mes. En esta edición serán 16 los países que lucharán por la corona juvenil y estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente. La final se jugará el 18 de julio en el Estadio Mikheil Meskhi de Tiflis.

Como novedad, el ahora denominado World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle.