Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

El equipo de Cristiano Ronaldo se puso rápidamente en ventaja, pero Congo se lo empató en el final del primer tiempo.

Cristiano Ronaldo no pudo conducir a una Portugal que no pudo sumar de a tres en su debut en el Mundial

En este Mundial de los jugadores grandes y grandes jugadores, Portugal inició su camino en busca de un sueño, y lo hizo de la mano de un Cristiano Ronaldo que, al igual que Lionel Messi , está disputando su sexta Copa del Mundo . Eso sí, el equipo europeo no pudo arrancar con el pie derecho como quería. Fue 1-1 frente a Congo.

Cristiano Ronaldo es uno de los grandes de la historia del fútbol mundial y en su figura recae mucho del entusiasmo que genera en sus hinchas, que quieren verlo de una vez por todas al menos en una final.

Más allá de cuestiones personales de una figura como Cristiano, Portugal intentó con sus armas sumar de a tres, pero se quedó con las ganas. Y si no pasó del empate fue porque su funcionamiento dejó bastante que desear. Se esperaba mucho más de una selección que cuenta con grandes futbolistas.

Y eso que estuvo frente a un escenario ideal. Porque iban apenas 6 minutos cuando se puso en ventaja al equipo lusitano. Con esa diferencia, Portugal le tiró toda la responsabilidad a un Congo que venía de 52 años sin participaciones en los Mundiales (su última vez había sido en Alemania 1974, bajo el nombre de Zaire) y que encontró el empate en el cuarto minuto de adición del primer tiempo, con un estupendo cabezazo de Wissa.

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Portugal2 Portugal golpeó primero con el gol de Neves, pero Congo se lo empató en el final del primer tiempo. AP

Y a Portugal no le resultó nada fácil el partido, porque Congo le propuso un trámite complicado, con una apuesta muy clara, la de esperar bien ordenado en defensa e intentar salir rápido de contra. Fue por eso que Cristiano y compañía tuvieron un mayor dominio del balón.

Sin claridad en los metros finales

Pero el equipo falló en los metros finales, donde más claridad necesitaba. Tampoco tuvo demasiadas chances claras en ese complemento en el que el rendimiento fue mermando con el correr de los minutos. Tampoco Congo las tuvo, aunque el conjunto africano metió un par de ataques que obligó a Portugal a no bajar la guardia.

Cristiano tuvo una media vuelta en la que falló y no mucho más que eso. Por eso la decepción en un final que le cayó muchísimo mejor a los africanos que al equipo portugués.