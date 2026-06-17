El técnico de Argelia habló sobre la actuación de Messi en la goleada Argentina: "Fue una lección de fútbol"

Vladimir Petkovic dijo que el rosarino "es uno de talentos más brillantes que este deporte haya visto jamás"

La goleada de Argentina ante Argelia con tres goles de Lionel Messi ya había quedado atrás. Al entrenador del equipo africano le preguntaron si el rosarino debió ser expulsado por una falta contra uno de sus jugadores. Y Vladimir Petkovic fue contundente.

El técnico ni siquiera quiso hablar del tema. “Es inútil comentar sobre situaciones hipotéticas. Después del partido revisé las imágenes, pero no quiero hablar del tema”, fue su única referencia al tema. En cambio, Petkovic se rindió ante la actuación de Messi en Kansas.

“La clase es atemporal. No estamos hablando de un jugador cualquiera. Hablamos de un futbolista que ganó ocho veces el Balón de Oro", dijo. Y añadió: "Desafortunadamente, también le dimos oportunidades en los dos primeros goles, se lo facilitamos. Pero Messi, con su serenidad y claridad mental en los momentos cruciales del partido, puede hacer las cosas con mucha más facilidad”.

"Messi controló el partido"

Más adelante, el bosnio agregó: "Messi tiene el privilegio de contar con todo el equipo argentino trabajando para él, apoyándolo durante muchos años, incluso décadas. Logra cosas increíbles. Argentina intentó diez remates al arco hoy, siete fueron de Messi. Al final, merecieron ganar este partido”.

Y siguió: "Lo que Messi produjo esta noche no fue solo una gran actuación. Fue una lección de fútbol impartida por una de las mentes y talentos más grandes que este deporte haya visto jamás". Y destacó: "Lo que más me impresionó fue la autoridad. Él controló el partido como si el juego mismo se moviera a su ritmo."

Por último, también habló de la selección argentina: "Nos enfrentamos a un equipo superior. Hubiera sido un gran logro si hubiéramos conseguido un punto hoy. Los otros dos equipos aún tienen que jugar contra Argentina. Así que nuestro destino sigue en nuestras manos”, señaló.

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