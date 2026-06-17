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Messi se convirtió en uno de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales: la tabla histórica

Con su hat-trick ante Argelia en el debut de la Copa del Mundo, el capitán argentino llegó a 16 goles e igualó el récord del alemán Miroslav Klose

17 de junio 2026 · 14:10hs
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Lionel Messi arrancó su sexta Copa del Mundo con un triplete inolvidable

Lionel Messi arrancó su sexta Copa del Mundo con un triplete inolvidable

Lionel Messi volvió a hacer historia. Con el triplete que convirtió en la victoria de la selección argentina por 3-0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026, el capitán albiceleste alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó el récord histórico que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

A pocos días de cumplir 39 años, el rosarino aumentó su cuota goleadora en su carrera mundialista y quedó a apenas una conquista de convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales en solitario.

Hasta este martes, el goleador alemán lideraba la tabla histórica con 16 goles, convertidos en cuatro Copas del Mundo disputadas entre 2002 y 2014. El exdelantero alcanzó esa cifra en 24 partidos. Ahora, Messi igualó esa marca luego de disputar 27 encuentros a lo largo de seis ediciones del torneo.

>> Leer más: La palabra de Messi, el número uno: "Me siento muy bien y es importante arrancar así"

Después del triunfo ante Argelia, Messi se mostró agradecido por la marca conseguida, aunque le restó importancia al aspecto estadístico: "Es un honor estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose. Está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada. Mbappé está ahí y hoy hizo dos goles. Es una estadística y nada más".

El capitán argentino también destacó a otro nombres que figuran en esta selecta lista: "Si bien es un orgullo competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero. Queda todo en una estadística".

Los goles de Lionel Messi en los Mundiales

El recorrido goleador de Messi en Mundiales comenzó en Alemania 2006 y se extendió a lo largo de seis ediciones.

En las dos primeras Copas del Mundo, el rosarino acumuló un sólo gol: en Alemania 2006 le convirtió a Serbia y Montenegro en la fase de grupos, mientras que en Sudáfrica 2010 no sumó goles.

Desde Brasil 2014, el astro se desató: en esa ocasión, anotó en cuatro oportunidades, todos ellos en la fase de grupos a Bosnia y Herzegovina, Irán y un doblete ante Nigeria. Cuatro años después, en Rusia 2018, convirtió un gol ante Nigeria también en fase de grupos.

En Qatar 2022 sumó siete goles y la tan ansiada copa. En la fase inicial, convirtió ante Arabia Saudita y México. Luego, puso su nombre en el marcador en todas las etapas de eliminación: un gol ante Australia en octavos, otro ante Países Bajos en cuartos, uno frente a Croacia en semifinales y un doblete en la final con Francia.

Ahora, en su último Mundial, en Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya metió tres goles en la primera fecha, ante Argelia.

Así, Messi también amplió la ventaja como máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales, récord que le había arrebatado a Gabriel Batistuta en Qatar 2022. Además, se convirtió en el único futbolista de Argentina en anotar en cinco Copas del Mundo diferentes.

Tabla histórica de goleadores de los Mundiales

1. Lionel Messi (Argentina): 16 goles en 27 partidos

2. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos

3. Ronaldo (Brasil): 15 goles en 19 partidos

4. Kylian Mbappé (Francia): 14 goles en 15 partidos

5. Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos

6. Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos

7. Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos

8. Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles en 5 partidos

9. Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles en 17 partidos

10. Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles en 12 partidos

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