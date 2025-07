Rugby: Los Pumas cierran la ventana enfrentando a Uruguay en el Padre Martearena de Salta

Argentina, quien en la nómina de los titulares anuncia a los dos rafaelinos del plantel, el ex Atlético del Rosario Mayko Vivas y el ex Duendes Pedro Rubiolo, tendrá seis cambios en el equipo, en los que se destaca el debut de Santiago Pernas y los posibles estrenos de Nicolás D’Amorim y Faustino Sánchez Valarolo, quienes estarán entre los suplentes. En el banco de relevos también estará el pilar Nahuel Tetaz Chaparro, quien no juega en Los Pumas desde 2023, cuando estuvo presente en la ajustada derrota ante los Springboks en Johannesburgo (22-21). Si bien el primera línea estuvo en la lista para el Mundial de Francia 2023, en la preparación en Faro (Portugal) sufrió la ruptura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y no pudo participar.