Rugby: Jockey busca pasar a las finales del Torneo Regional del Litoral

Por su parte, el resto de los equipos rosarinos juegan entre si, Old Resian (6º) vs Universitario (9º), el tricolor con el objetivo de seguir peleando un lugar en la definición, y Universitario en sumar para no jugar la Promoción; mientras que Duendes (7º) enfrenta a Gimnasia (5º), ambos deben sumar para seguir con chances de ubicarse entre los primeros 4 lugares y poder jugar las Finales.