Rugby: Capibaras XV visita a Pampas con la ilusión de prolongar su invicto

La franquicia profesional de rugby del Litoral enfrenta a la de la UAR este viernes en la cancha del Casi desde las 19

Los forwards de Capibaras tendrán una parada difícil ante Pampas. La franquicia litoraleña buscará estirar el invicto ante la de la UAR.

Dos partidos, dos triunfos, puntaje ideal. Capibaras XV, la franquicia profesional del rugby del Litoral, tuvo un comienzo soñado en el Súper Rugby Américas con dos victorias categóricas ante Peñarol Rugby y Cobras Brasil que hicieron delirar tanto a los que asistieron a la cancha del Hipódromo Independencia como a los que los vieron en Sauce Viejo.

Este viernes, arranca la tercera fecha del torneo continental, y en ella Capibaras tendrá en Pampas un rival de fuste que encima llega herido tras la derrota sufrida ante Dogos XV y buscará no perder pisada del tope de la tabla, enfrentando a un equipo con jugadores que representaron la franquicia porteña el año pasado. También en la franquicia del Litoral estará en el staff Nicolás Vergallo que hasta el año pasado acompañó a Juan Leguizamón en la conducción de Pampas.

El partido ante la franquicia de la UAR, se jugará en la cancha del Casi, la Catedral del rugby argentino a partir de las 19 y será dirigido por el uruguayo Francisco González , quien contará con Tomás Ninci y Simón Larrubia como colaboradores.

Capibaras XV saldrá a la cancha con los mismos jugadores que iniciaron el partido ante Cobras en Brasil. Como novedad, en el banco de relevos aparece por primera vez el hooker Bernardo Lis, que de ingresar estaría debutando en la franquicia, en el torneo y como profesional. Con 29 años, 11 meses y 5 días el jugador de Duendes es el más viejo del plantel.

En consecuencia, la franquicia litoraleña formará con Diego Correa, Manuel Cúneo y Lisandro Dipierri; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Manuel Berstein; Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit y Lautaro Cipriani; Francisco Lluch.

El banco de relevos lo integran Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Ignacio Gallo, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Baronio y Bautista Estellés.

Otro duelo argentino con rugby de alto vuelo

Tras cartón, en el otro enfrentamiento entre dos franquicias argentinas, Tarucas recibirá a Dogos XV en la Caldera del Parque desde las 21. Los ochenta minutos prometen ser interesantes, y mucho ya que ambos llegan a la cita invictos y con el antecedente del 2025 con un triunfo por bando. El árbitro del cotejo será Nehuén Jauri Rivero.

En la continuidad de la competencia, el sábado desde las 20 se medirán Peñarol y Selknam, reeditando lo que ya es un clásico de la región. Uruguayos y chilenos se enfrentarán en el Estadio Charrúa bajo la supervisión de Caua Ricardo.

Peñarol Rugby, también con un equipo en desarrollo, necesita ganar para poder soñar con defender el título obtenido el año pasado y la oportunidad se le presenta propicia ya que Selknam jugará con muchos juveniles, habida cuenta de que no contará con 22 de sus jugadores que viajaron a Italia para representar a los Cóndores contra Italia A. Por este hecho se les abre las chances a muchos jugadores jóvenes que están en los procesos de alto rendimiento y selección de Chile Rugby.

Por el primer triunfo

El domingo, finalmente, se enfrentarán desde las 15 en el Nicolau Alayon de San Pablo, Cobras Brasil y Yacaré XV. Ambos planteles se reforzaron en esta temporada y, bajo nuevos conductores, buscarán su primer triunfo del año.

Bajo su anterior denominación de Olimpia Lions, los de Asunción registraron dos victorias, un empate y una derrota en enfrentamientos entre sí. Ya con los colores de Yacare XV, desde 2023, los seis enfrentamientos fueron victorias de la franquicia paraguaya. Dirigirá Mauro Rossi.

Posiciones

Disputadas las dos primeras fechas, la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas 2026 es la siguiente:

1) Capibaras XV, 10 puntos;

2) Tacuras, 9 puntos

3) Dogos XV, 9 puntos

4) Pampas, 7 puntos

5) Selknam, 5 puntos

6) Yacaré XV, 2 puntos

7) Cobras Brasil, 1 punto

8) Peñarol, sin unidades.