Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Jockey Club, Duendes, GER y Old Resian representarán al rugby rosarino en el torneo más federal. El certamen comenzará el próximo 28 de marzo

El interior del país empezó este lunes a abrir al rugby los caminos de su rica geografía. En el Hotel Presidente, en pleno centro de Rosario, la Ciudad del Deporte, se realizó el lanzamiento de la XXIII edición del Torneo del Interior de Rugby A, el certamen más federal del país organizado por la Unión Argentina de Rugby.

El propio presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, encabezó el acto en el que también estuvieron presentes Víctor Luna, Félix Páez Molina y un jugador representante de cada equipo participante, entre otros.

El Torneo del Interior se lleva a cabo desde 1998 y reúne a clubes de todas las Uniones provinciales a excepción de Buenos Aires. Es la competencia más federal del rugby argentino y con los años el torneo se fue jerarquizando sin perder su dureza. Según destacó Víctor Luna, Gerente de Competencias y Desarrollo de la UAR, “se avecina una nueva edición del Torneo del Interior 2026 y estamos muy entusiasmados con su inicio. Tras lo que fue la implementación de la nueva modalidad en 2025, continuamos consolidando un formato que le dio mayor competitividad y dinamismo al certamen, fortaleciendo el desarrollo del rugby en todo el país. Es un torneo que crece año a año, no solo en nivel de juego sino que además tuvo muy buenas repercusiones entre los clubes, que valoraron la planificación y las oportunidades que se generaron a partir de este nuevo esquema. Desde la UAR seguimos trabajando para que el Torneo del Interior sea una verdadera plataforma de crecimiento tanto para jugadores como para entrenadores, y estamos convencidos de que esta edición 2026 volverá a marcar un paso adelante en ese camino”.

Según el formato del torneo, los dieciséis clubes clasificados en los torneos regionales 2025 se dividirán en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. En una primera fase jugarán todos contra todos en cada zona a dos ruedas. Luego, los equipos clasificados en primer y segundo lugar de cada zona disputarán los cuartos de final, siendo locales los equipos clasificados 1º. Los ganadores de estos jugarán las semifinales y los ganadores de éstas la final, programada para el 3 de octubre, siendo el ganador el campeón del Torneo del Interior 2026.

Los equipos clasificados como terceros y cuartos en cada zona, en tanto, disputarán el repechaje, siendo locales los equipos clasificados 3º. Los ganadores de esos partidos obtendran plazas para sus regiones para jugar el Torneo del Interior A en la próxima edición. Los perdedores de estos partidos jugarán partidos de reválida con los cuatro primeros clasificados del Torneo del Interior B.

Los litoraleños del Interior 2026

En lo que respecta a los equipos del Litoral, Gimnasia y Esgrima Rosario integrará la Zona 1 junto a Marista, Mendoza Rugby y Tucumán Rugby; en tanto que en la Zona 2 estará Estudiantes de Paraná con Tala, CURNE y Urú Curé. Jockey Club Rosario y Santa Fe Rugby compartirán la Zona 3, con Universitario de Córdoba y Córdoba Athletic; en tanto que Old Resian y Duendes jugarán en la Zona 4 con Jockey Club Córdoba y La Tablada.

El próximo sábado 28 de marzo, con el kick off del torneo, los mens sanas recibirán a Marista en la Bombonera mens sana; Estudiantes a Tala en el parque Urquiza paranaense; Old Resian a La Tablada en el Grantfield y Santa Fe Rugby a Córdoba Athletic en Sauce Viejo. Jockey Club Rosario y Duendes debutarán como visitantes. El verdiblanco enfrentará a Universitario de Córdoba y el verdinegro al Jockey Club cordobés.

Ese mismo día también se jugarán las reválidas del Torneo del Interior B, en las que el Jockey Club Venado Tuerto enfrentará a Tigres Rugby.

IMG-20260302-WA0011 Felipe Contepomi encabezó este lunes el entrenamiento de Capibaras XV que se prepara para enfrentar a Pampas el próximo viernes en cancha del CASI.

Felipe Contepomi, presente en la práctica de Capibaras XV

Tras la aplastante victoria de Capibaras XV ante Cobras Brasil XV en Santa Fe por 54-12, la franquicia del Litoral volvió nuevamente al trabajo este lunes para empezar a preparar la semana que terminará con el choque ante Pampas en la cancha del CASI, la catedral del rugby argentino. No fue una práctica más en el Hipódromo Independencia ya que del entrenamiento participó nada menos que el head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi.

Bien temprano, el ex capitán del seleccionado argentino, se reunió con el staff, luego participó en la sesión de análisis de video y posteriormente se trasladó al campo de juego con los jugadores para trabajar directamente en cancha.

Junto a Contepomi, estuvieron Andrés Bordoy y Juan Fasce, miembros del staff del seleccionado nacional y hombres de la Cuna de la Bandera.

Durante su ciclo al frente de Los Pumas, el entrenador se ha mostrado siempre cerca de las franquicias de Súper Rugby Américas e incluso ha llamado a una numerosa cantidad de jugadores que se mostraron en el torneo como Justo Piccardo, Agustín Moyano, Pedro Delgado, Franco Molina o Simón Benítez Cruz, entre otros.

Capibaras XV tendrá una prueba exigente el próximo fin de semana ya que visitará a Pampas, que llegará a la cita herido por la derrota sufrida ante Dogos en la fecha 2 y buscará acomodarse nuevamente en la tabla con un triunfo. Mientras tanto la franquicia litoraleña lidera las posiciones con 10 puntos, seguido por Dogos y Tarucas con 9.