Rugby: le costó, pero la peleó y en la última Atlético del Rosario cantó victoria ante Champagnat

El equipo del pasaje Gould sumó una importantísima victoria en la 12ª fecha del Top 14 del torneo que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires

El tercera línea de Plaza, Ignacio Sapino baja una pelota en un line.

Con rugby y con un corazón enorme, pero sufriendo. Atlético del Rosario sufrió pero finalmente logró cortar la larga racha adversa que le pesaba en la cancha de Champagna t, donde no ganaba al local desde el 2000, cuando lo hizo por la mínima diferencia.

Este sábado, cuando el partido se moría, un try de Tomás Cornejo rompió el 22-22 con el que parecía se cerraba la historia y así logró imponerse al equipo marista por 27-22 tras un partido parejo y cargado de emociones, válido por la 12ª fecha del Top 14 de la Urba, certamen donde está en juego la Copa Macro.

El triunfo fue vital y por más que lo consiguió ante el último de la tabla, valió y mucho, sobre todo para alejarse lo más posible de los últimos lugares de la tabla. Era un duelo clave por la permanencia en el Top 14, por eso el resultado no solamente valió en los puntos sino también en lo anímico, con el aderezo de tratarse ésta de una victoria en condición de visitante, algo que el equipo del pasaje Gould adeudaba.

Plaza sacó adelante un partido cambiante y de máxima tensión, golpeando en momentos decisivos para quedarse con una victoria de enorme valor. En la primera mitad, abrió el camino con un try de Ramiro Rubio y otro de Lucas Malanos, mientras que en el complemento amplió con las conquistas de Juan Cruz Bertero y Tomás Cornejo, además del aporte con el pie de Manuel Nogués, autor de dos conversiones y un penal.

Champagnat dio pelea hasta el final y mantuvo la incertidumbre con los tries de Tomás Baca Castex, Joaquín Núñez y Bautista Rodríguez Navarro, sumados a las conversiones de Pedro Del Piano y un drop de Santos Panelo, pero no le alcanzó.

Sin embargo, Atlético mostró mayor contundencia en el cierre y selló una victoria que puede resultar determinante en la lucha por seguir en la máxima categoría.

El partido marcó la vuelta del centro Pedro De Haro, quien volvió a ponerse la camiseta de Plaza tras su destacada participación con Los Pumas Sevens.

Resultados, posiciones y próxima fecha del Top 14 de la Urba

En la próxima fecha, Atlético se medirá en el pasaje Gould ante Hindú, que este sábado cayó ante Regatas Bella Vista en Don Torcuato por 23-20 y dejó de ser el puntero. El líder pasó a ser Newman, que batió al CASI 37-28 . En los restantes partidos los resultados de la 12ª fecha del Top 14 fueron los siguientes: Alumni 52, Los Tilos 26; SIC 40, CUBA 25; Belgrano Athletic 36, Buenos Aires 20; y La Plata 44, Los Matreros 23.

Con estos marcadores la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: 1) Newman, 49 puntos; 2) Hindú, 48; 3) SIC, 40; 4) CASI, 38; 5) Alumni, 36; 6) Belgrano, 30; 7) Regatas, 28; 8) CUBA, 25; 9) Atlético del Rosario, 24; 10) Los Tilos, 21; 11) Los Matreros, 19; 12) La Plata, 18; 13) Buenos Aires, 14; y 14) Champagnat, 13.

La próxima fecha, a disputarse el próximo sábado 27, además del partido entre Atlético e Hindú, jugarán Buenos Aires v. SIC, CUBA v. Newman, CASI v. Alumni, Los Tilos v. Champagnat, Regatas Bella Vista v. La Plata y Los Matreros v. Belgrano Athletic.