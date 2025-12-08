La Capital | Ovación | Rosario

Rosario tuvo el cierre del primer torneo de selecciones femeninas en el futsal y Bariloche fue campeón

Organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol y el Consejo Federal se desarrolló el certamen nacional y Bariloche fue el mejor

Juan Iturrez

8 de diciembre 2025 · 21:04hs
Rosario vibró con el futsal. La selección de Bariloche se llevó el título en el primer torneo nacional de selecciones en el femenino   

Rosario vibró con el futsal. La selección de Bariloche se llevó el título en el primer torneo nacional de selecciones en el femenino   

En el estadio cubierto de Newell’s, Rosario tuvo el cierre del primer torneo nacional de selecciones en el femenino en el futsal, organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol y el Consejo Federal de AFA.

Dicho campeonato contó con la participaciones de ocho selecciones del país. La selección de Bariloche se consagró campeona tras vencer 3-1 a San Juan en una final vibrante y con un fútbol de alto nivel de los dos equipos.

Bariloche fue campeón en Rosario

La liga del sur argentino termina un año espectacular: se coronó campeón con sus representativos masculinos (Posadas 2025) y en el femenino, ahora en Rosario.

Por su parte, la selección rosarina comandada por Leandro Maurino terminó segunda en la zona A con 5 puntos, pasó a las semifinales y tuvo una buena performance, donde clasificó entre las cuatro mejores equipos del país.

Las rosarinas llegaron hasta las semifinales

La selección rosarina gualó 1-1 en su debut ante la Liga de Posadas (gol de Lis Cacciola), venció 2-1 a la Liga de Tucumán (Guadalupe Villagra y Mariana Semino) y llegó a semifinales después de empatar 2-2 frente a San Juan (Carolina Sironi y Mariana Semino).

En la semifinal, cayó ante las flamantes campeonas por 4 a 1 y a pesar de la derrota, el público presente las despidió con un cerrado aplauso.

Las chicas de Bariloche vencieron a las sanjuaninas

La final fue a pedir del seleccionado de Bariloche con un buen fútbol ya que en todos los sectores se mostró muy superior a las cuyanas. Los goles de las campeonas los anotaron Martina Hermosilla, Lorena Mansilla y Layla López .

Por su parte, las sanjuaninas llegaron al descuento pero no les alcanzó para igualar el gran despliegue del equipo comandado por Facundo Crespo, que en el final se quedó con un resultado merecido.

En el primer torneo nacional de futsal, las chicas de Bariloche mostraron supremacía, un fútbol de alto nivel y se transformaron en las mejores del país.

Organizaciones sociales cortarán accesos clave de Rosario en una jornada nacional de protesta para exigir trabajo, mejoras en programas sociales y asistencia alimentaria.

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Foto de archivo. Hubo bastante movimiento en calle San Luis en busca de adornos para el arbolito de Navidad 

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

La Orquesta Sinfónica de Rosario celebra su último concierto de 2025 recordando los grandes hitos de la cinematografía universal.

La Orquesta Sinfónica de Rosario cierra el año con bandas sonoras de película y solidaridad

Ale Sergi y Juliana Gattas demostraron, una vez más, que son los reyes indiscutidos del universo pop (Foto Diego de Bruno)

Miranda! hizo delirar a los rosarinos y esta noche vuelve al anfiteatro

Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

El tiempo en Rosario: martes nublado y con termómetros que empiezan a ascender

El tiempo en Rosario: martes nublado y con termómetros que empiezan a ascender

Independiente le prenderá velas a Racing para ir a la Copa Sudamericana

Independiente le prenderá velas a Racing para ir a la Copa Sudamericana

Central Córdoba realiza la asamblea y el domingo tendrá elecciones

Central Córdoba realiza la asamblea y el domingo tendrá elecciones

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Hay dos detenidos por el hecho. La víctima fue trasladada al Heca en un helicóptero sanitario y tiene el 80% de su cuerpo quemado

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía
