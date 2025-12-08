Rosario tuvo el cierre del primer torneo de selecciones femeninas en el futsal y Bariloche fue campeón

Organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol y el Consejo Federal se desarrolló el certamen nacional y Bariloche fue el mejor

Rosario vibró con el futsal. La selección de Bariloche se llevó el título en el primer torneo nacional de selecciones en el femenino

En el estadio cubierto de Newell’s, Rosario tuvo el cierre del primer torneo nacional de selecciones en el femenino en el futsal , organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol y el Consejo Federal de AFA .

Dicho campeonato contó con la participaciones de ocho selecciones del país. La selección de Bariloche se consagró campeona tras vencer 3-1 a San Juan en una final vibrante y con un fútbol de alto nivel de los dos equipos.

La liga del sur argentino termina un año espectacular: se coronó campeón con sus representativos masculinos (Posadas 2025) y en el femenino, ahora en Rosario.

Por su parte, la selección rosarina comandada por Leandro Maurino terminó segunda en la zona A con 5 puntos, pasó a las semifinales y tuvo una buena performance, donde clasificó entre las cuatro mejores equipos del país .

Las rosarinas llegaron hasta las semifinales

La selección rosarina gualó 1-1 en su debut ante la Liga de Posadas (gol de Lis Cacciola), venció 2-1 a la Liga de Tucumán (Guadalupe Villagra y Mariana Semino) y llegó a semifinales después de empatar 2-2 frente a San Juan (Carolina Sironi y Mariana Semino).

En la semifinal, cayó ante las flamantes campeonas por 4 a 1 y a pesar de la derrota, el público presente las despidió con un cerrado aplauso.

Las chicas de Bariloche vencieron a las sanjuaninas

La final fue a pedir del seleccionado de Bariloche con un buen fútbol ya que en todos los sectores se mostró muy superior a las cuyanas. Los goles de las campeonas los anotaron Martina Hermosilla, Lorena Mansilla y Layla López .

Por su parte, las sanjuaninas llegaron al descuento pero no les alcanzó para igualar el gran despliegue del equipo comandado por Facundo Crespo, que en el final se quedó con un resultado merecido.

En el primer torneo nacional de futsal, las chicas de Bariloche mostraron supremacía, un fútbol de alto nivel y se transformaron en las mejores del país.