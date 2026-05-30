Rosario consolida su crecimiento turístico y logra el mejor inicio de los últimos tres años

La ciudad recibió más de 850 mil visitantes en el primer cuatrimestre de 2026 y registró mejoras en ocupación hotelera respecto a los últimos dos años impulsada por una agenda de eventos y escapadas de corta estadía

El turismo en Rosario atraviesa un momento de consolidación . Lo que hace algunos años se percibía como una recuperación gradual hoy se expresa en números concretos: más visitantes, mayor ocupación hotelera y un flujo constante de actividad que ubica a la ciudad entre los destinos urbanos más elegidos del país.

Durante el primer cuatrimestre de 2026 , Rosario recibió 853.144 visitantes , superando los registros de 2025 y 2024. El crecimiento también se refleja en la ocupación hotelera, que alcanzó un promedio del 50 % en el período, con picos que llegaron al 59 % en abril.

La tendencia confirma una curva ascendente que viene consolidándose en los últimos años y que encuentra sustento en una combinación de factores: una agenda cultural y deportiva cada vez más activa, la realización de eventos de escala nacional y el peso creciente de las escapadas de corta duración.

En ese esquema, los fines de semana largos ocupan un rol clave. Rosario se posiciona como un destino de cercanía dentro del Litoral, con fuerte llegada de turistas provenientes de la región centro del país. La ciudad funciona especialmente bien para estadías breves, donde la oferta gastronómica, los espacios públicos sobre el río Paraná y los eventos culturales o deportivos actúan como principales atractivos.

Si bien en los últimos años el comportamiento del turismo urbano mostró cierta volatilidad según el calendario de feriados, la tendencia general en Rosario es positiva: cada fin de semana largo funciona como un "pico" de ocupación que empuja los promedios mensuales y refuerza la actividad del sector.

La ciudad también se apoya en una agenda sostenida de eventos. Congresos, competencias deportivas, recitales y actividades culturales contribuyen a ampliar el flujo de visitantes más allá de la estacionalidad tradicional del turismo. Este tipo de movimiento permite extender la demanda durante todo el año y reduce la dependencia de temporadas específicas.

Turismo interno y nuevos hábitos de viaje

En paralelo, el crecimiento del turismo interno en Argentina favorece a destinos urbanos con buena conectividad y oferta diversificada, como Rosario. La ciudad se beneficia de su ubicación estratégica, accesibilidad y variedad de propuestas, que la convierten en una opción frecuente para escapadas cortas.

El comportamiento del sector turístico local también refleja un cambio en los hábitos de viaje. Cada vez más visitantes eligen estadías breves, más flexibles y orientadas a experiencias puntuales, lo que fortalece a ciudades con oferta concentrada como Rosario.

En ese contexto, el primer cuatrimestre de 2026 no solo marca un buen desempeño estadístico, sino que confirma una tendencia: Rosario se consolida como un destino urbano en crecimiento dentro del mapa turístico nacional, con capacidad para sostener demanda durante todo el año.

Rosario en números (primer cuatrimestre 2026)

• 853.144 visitantes.

• 50 % de ocupación hotelera promedio.

• 59 % de ocupación en abril.

• Crecimiento respecto a 2025 y 2024.

Qué impulsa el turismo en Rosario

• Fines de semana largos y escapadas cortas.

• Agenda cultural y eventos deportivos.

• Turismo gastronómico y ribereño.

• Congresos y actividades corporativas.

• Conectividad regional.

El último fin de semana largo reforzó la tendencia

Rosario volvió a mostrar un fuerte movimiento turístico durante el fin de semana largo del 25 de Mayo. Según datos del Ente Turístico Rosario (Etur), la ciudad recibió más de 35.000 visitantes y registró un impacto económico superior a los $2.722 millones.

La ocupación hotelera promedió el 70 %, con picos cercanos al 80 % durante el sábado y establecimientos que trabajaron entre el 90 % y el 100 % de su capacidad.

La actividad estuvo impulsada por una agenda que combinó congresos, recitales, ferias y propuestas culturales.

Los visitantes llegaron principalmente desde Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Entre Ríos, consolidando a Rosario como uno de los principales destinos urbanos de cercanía del país.