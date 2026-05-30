La Capital | Turismo | Rosario

Más viajes y nuevos destinos: el mapa del turista rosarino

Ignacio Fleming, CEO de Turismo Carey, analiza la evolución del mercado local, el crecimiento del turismo internacional y las tendencias que marcan el rumbo de las próximas vacaciones

30 de mayo 2026 · 12:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
Más viajes y nuevos destinos: el mapa del turista rosarino

Más viajes y nuevos destinos: el mapa del turista rosarino

Ignacio Fleming lleva años al frente de Turismo Carey, una de las agencias de viajes con mayor historia en Rosario. Desde ese lugar, sigue de cerca las decisiones de miles de familias que eligen destinos, presupuestan escapadas y reorganizan sus prioridades de consumo en torno al turismo. Su mirada sobre el mercado local combina datos concretos de ventas con una lectura más amplia sobre los cambios culturales y económicos que moldean el comportamiento del viajero rosarino.

El contexto macroeconómico de los últimos meses abrió un escenario particular para el turismo emisivo en la Argentina. La relativa estabilidad cambiaria y la disponibilidad de financiamiento en cuotas modificaron las condiciones en que muchos rosarinos planifican sus vacaciones internacionales. Fleming analiza ese fenómeno desde adentro, con los números de su agencia como punto de partida, y traza un panorama de los destinos que ganan protagonismo y las tendencias que empiezan a perfilarse para los próximos meses.

Con más de seis décadas de trayectoria en Rosario, Turismo Carey se consolidó como una referencia a la hora de leer el comportamiento del viajero local. Su CEO, Ignacio Fleming, analiza un año de fuerte crecimiento para la agencia y anticipa hacia dónde se orientan las preferencias de los rosarinos en materia de turismo internacional.

Crecimiento sostenido en ventas

-¿Cómo fue el último período para Turismo Carey en términos generales?

Fue muy positivo. Cerramos con un crecimiento en ventas superior al 22 % respecto del año anterior, y el inicio de 2026 mantiene esa tendencia, con un aumento del 8 % en el primer trimestre. La demanda está firme y el rosarino tiene cada vez más ganas de viajar.

-¿A qué atribuye ese crecimiento?

A una combinación de factores. La estabilidad cambiaria dio previsibilidad para planificar con anticipación, sin el miedo a saltos bruscos en los precios. Y la posibilidad de financiar los viajes en cuotas fijas amplió el acceso a destinos internacionales que antes parecían lejanos para muchas familias. En ese contexto, el turismo emisivo creció con fuerza.

Los destinos más elegidos

-¿Cuáles fueron los destinos más elegidos por los rosarinos?

El Caribe dominó claramente. Punta Cana sigue liderando por su relación precio-calidad y conectividad aérea. Después aparece Río de Janeiro, que mantiene una demanda constante. También se destacan La Romana, en República Dominicana, que viene creciendo año a año; Costa Mujeres, en México, con fuerte presencia de resorts de alta gama; y Miami, que sigue siendo una opción muy versátil entre playa, compras y entretenimiento.

-¿Hubo algún destino que lo haya sorprendido?

Sí, Aruba fue el gran diferencial. Creció más de un 120 % entre 2024 y 2025. Es una isla que combina seguridad, playas muy cuidadas, buen clima todo el año y una oferta hotelera y gastronómica de alto nivel. Quienes viajan suelen volverse muy conformes, y eso genera un efecto de recomendación muy fuerte.

Proyecciones para 2026

-¿Qué panorama proyectan para este 2026? ¿Qué destinos aparecen con mayor demanda?

El Caribe sigue siendo protagonista, aunque con algunos movimientos. La Romana aparece como uno de los destinos más consultados y reservados, seguida por Miami, que mantiene su posicionamiento tradicional. Y se suman dos novedades: Miches y Aruba.

Miches, también en República Dominicana, es un destino en desarrollo con una propuesta asociada al lujo y la naturaleza, que genera mucha expectativa. Aruba, en tanto, consolida el crecimiento que tuvo el último año. Río de Janeiro completa el ranking, con su atractivo clásico de siempre.

-Es importante también el impacto de la conectividad aérea en la región…

Sí. Tenemos muy buenas expectativas con República Dominicana a partir del anuncio del inicio de vuelos directos de Arajet desde Rosario hacia la isla. Eso va a potenciar aún más la demanda y facilitar el acceso a esos destinos.

Viajar bien planificado, una inversión

-¿Qué le diría al rosarino que todavía está dudando en planificar su viaje?

Que el momento es ahora. Las condiciones están dadas: hay estabilidad, hay financiación accesible y hay una oferta internacional muy competitiva. En Turismo Carey tenemos más de 60 años acompañando a los rosarinos en sus viajes, y lo que aprendimos en todo este tiempo es que un viaje bien planificado es siempre una buena inversión. No solo en términos económicos, sino en experiencias, en familia, en recuerdos. Ese es nuestro negocio, pero también nuestra pasión.

Noticias relacionadas
La niebla volvió a Rosario

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

En un intento de traccionar público, los empresarios que administran La Favorita cerraron en el último tiempo contrato con un bazar chino.

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

diego nannini, el cardiologo que sufrio un acv en pandemia: me dormi medico y me desperte paciente

Diego Nannini, el cardiólogo que sufrió un ACV en pandemia: "Me dormí médico y me desperté paciente"

Angelini, Cococcioni y Pullaro, junto a otros funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival de Central en Copa Libertadores

Cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival de Central en Copa Libertadores

En Newells se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

En Newell's se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

Lo último

Veliz quiere que su segunda despedida de Central, también por Copa Argentina, tenga otro sabor

Veliz quiere que su segunda despedida de Central, también por Copa Argentina, tenga otro sabor

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Alivio fiscal en Santa Fe: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas

Alivio fiscal en Santa Fe: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas

Alivio fiscal en Santa Fe: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas

El programa provincial permite regularizar obligaciones de Patente, Inmobiliario, Ingresos Brutos y otros tributos con hasta 36 cuotas y opciones de financiación con tasa subsidiada o 0 % de interés

Alivio fiscal en Santa Fe: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas
Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Por Gonzalo Santamaría
Ovación

Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada
Policiales

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Santa Fe habilita el trámite de DNI y pasaporte para personas que no pueden trasladarse
La Ciudad

Santa Fe habilita el trámite de DNI y pasaporte para personas que no pueden trasladarse

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival de Central en Copa Libertadores

Cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival de Central en Copa Libertadores

En Newells se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

En Newell's se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

Ovación
Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Por Gonzalo Santamaría
Ovación

Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Les decimos Negro: la particular aclaración antirracista en un torneo internacional

"Les decimos Negro": la particular aclaración antirracista en un torneo internacional

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Policiales
Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada
Policiales

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos

Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos

Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas

Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

La Ciudad
El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años
La Ciudad

El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara
Zoom

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua
Policiales

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

La situación judicial de Mauro Icardi que podría frustrar un viaje con la China Suárez al Mundial
Zoom

La situación judicial de Mauro Icardi que podría frustrar un viaje con la China Suárez al Mundial

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?
Policiales

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

Primera C: los clubes del ascenso hacen un raíd el sábado por el triunfo
Ovación

Primera C: los clubes del ascenso hacen un raíd el sábado por el triunfo

Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur provincial a través de la ruta de las escuelas Láinez

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur provincial a través de la ruta de las escuelas Láinez

Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio
Política

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela
Policiales

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google
tecnología

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene
La Ciudad

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza
La Región

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas
La Ciudad

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias
La Región

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville
Policiales

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo
La Región

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas
Policiales

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro
La Ciudad

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro