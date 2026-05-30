Más viajes y nuevos destinos: el mapa del turista rosarino

Ignacio Fleming, CEO de Turismo Carey, analiza la evolución del mercado local, el crecimiento del turismo internacional y las tendencias que marcan el rumbo de las próximas vacaciones

Ignacio Fleming lleva años al frente de Turismo Carey , una de las agencias de viajes con mayor historia en Rosario. Desde ese lugar, sigue de cerca las decisiones de miles de familias que eligen destinos, presupuestan escapadas y reorganizan sus prioridades de consumo en torno al turismo. Su mirada sobre el mercado local combina datos concretos de ventas con una lectura más amplia sobre los cambios culturales y económicos que moldean el comportamiento del viajero rosarino .

El contexto macroeconómico de los últimos meses abrió un escenario particular para el turismo emisivo en la Argentina. La relativa estabilidad cambiaria y la disponibilidad de financiamiento en cuotas modificaron las condiciones en que muchos rosarinos planifican sus vacaciones internacionales. Fleming analiza ese fenómeno desde adentro, con los números de su agencia como punto de partida, y traza un panorama de los destinos que ganan protagonismo y las tendencias que empiezan a perfilarse para los próximos meses.

Con más de seis décadas de trayectoria en Rosario, Turismo Carey se consolidó como una referencia a la hora de leer el comportamiento del viajero local. Su CEO , Ignacio Fleming, analiza un año de fuerte crecimiento para la agencia y anticipa hacia dónde se orientan las preferencias de los rosarinos en materia de turismo internacional.

Fue muy positivo. Cerramos con un crecimiento en ventas superior al 22 % respecto del año anterior, y el inicio de 2026 mantiene esa tendencia, con un aumento del 8 % en el primer trimestre. La demanda está firme y el rosarino tiene cada vez más ganas de viajar.

-¿A qué atribuye ese crecimiento?

A una combinación de factores. La estabilidad cambiaria dio previsibilidad para planificar con anticipación, sin el miedo a saltos bruscos en los precios. Y la posibilidad de financiar los viajes en cuotas fijas amplió el acceso a destinos internacionales que antes parecían lejanos para muchas familias. En ese contexto, el turismo emisivo creció con fuerza.

Los destinos más elegidos

-¿Cuáles fueron los destinos más elegidos por los rosarinos?

El Caribe dominó claramente. Punta Cana sigue liderando por su relación precio-calidad y conectividad aérea. Después aparece Río de Janeiro, que mantiene una demanda constante. También se destacan La Romana, en República Dominicana, que viene creciendo año a año; Costa Mujeres, en México, con fuerte presencia de resorts de alta gama; y Miami, que sigue siendo una opción muy versátil entre playa, compras y entretenimiento.

-¿Hubo algún destino que lo haya sorprendido?

Sí, Aruba fue el gran diferencial. Creció más de un 120 % entre 2024 y 2025. Es una isla que combina seguridad, playas muy cuidadas, buen clima todo el año y una oferta hotelera y gastronómica de alto nivel. Quienes viajan suelen volverse muy conformes, y eso genera un efecto de recomendación muy fuerte.

Proyecciones para 2026

-¿Qué panorama proyectan para este 2026? ¿Qué destinos aparecen con mayor demanda?

El Caribe sigue siendo protagonista, aunque con algunos movimientos. La Romana aparece como uno de los destinos más consultados y reservados, seguida por Miami, que mantiene su posicionamiento tradicional. Y se suman dos novedades: Miches y Aruba.

Miches, también en República Dominicana, es un destino en desarrollo con una propuesta asociada al lujo y la naturaleza, que genera mucha expectativa. Aruba, en tanto, consolida el crecimiento que tuvo el último año. Río de Janeiro completa el ranking, con su atractivo clásico de siempre.

-Es importante también el impacto de la conectividad aérea en la región…

Sí. Tenemos muy buenas expectativas con República Dominicana a partir del anuncio del inicio de vuelos directos de Arajet desde Rosario hacia la isla. Eso va a potenciar aún más la demanda y facilitar el acceso a esos destinos.

Viajar bien planificado, una inversión

-¿Qué le diría al rosarino que todavía está dudando en planificar su viaje?

Que el momento es ahora. Las condiciones están dadas: hay estabilidad, hay financiación accesible y hay una oferta internacional muy competitiva. En Turismo Carey tenemos más de 60 años acompañando a los rosarinos en sus viajes, y lo que aprendimos en todo este tiempo es que un viaje bien planificado es siempre una buena inversión. No solo en términos económicos, sino en experiencias, en familia, en recuerdos. Ese es nuestro negocio, pero también nuestra pasión.