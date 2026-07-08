Fin del alto el fuego: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán Trump afirmó que fue "en represalia por el bombardeo de barcos" y advirtió: "Si vuelve a ocurrir, se pondrá mucho peor” 8 de julio 2026 · 22:18hs

El estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbás.

Estados Unidos llevó a cabo otra ronda de ataques contra Irán este miércoles, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que los ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz señalaban el fin del alto el fuego.

Los ataques estadounidenses aumentaron los temores de que la guerra contra Irán pudiera reavivarse, apenas un día después de que el Ejército de Estados Unidos atacara diversos sitios militares e instalaciones portuarias tras el bombardeo de Irán contra algunos buques mercantes frente a la costa de Omán.

Funcionarios militares de Estados Unidos dijeron que los ataques tenían la intención de “degradar aún más” la capacidad de Irán “para amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo y gas natural comercializados en el mundo.

Medios estatales iraníes indicaron que hubo explosiones en varios lugares, incluyendo Bushehr, que alberga el complejo de la planta nucleoeléctrica de Irán, y las ciudades portuarias de Chabahar, Konarak, Bandar Abbás y Sirik.

Después de salir de una cumbre de la Otán en Ankara, Turquía, Trump publicó en redes sociales varios videos de lo que dijo que eran explosiones en Irán y emitió otra advertencia a la República Islámica. “Esto es en represalia por el bombardeo de ayer de barcos por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, se pondrá mucho peor”, escribió.