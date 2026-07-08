La Capital | Ovación | Copa Santa Fe

Copa Santa Fe: Social Lux juega en Armstrong en busca de llegar a las semifinales

Las últimas campeonas del torneo provincial visitarán a Defensores de Armstrong, este jueves a las 15, en el partido revancha. En la ida ganaron por 3 a 1

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

8 de julio 2026 · 21:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
Social Lux. Las últimas campeonas de la Copa Santa Fe viajan a Armstrong para enfrentar a Defensores en busca de llegar a las semifinales. 

Social Lux. Las últimas campeonas de la Copa Santa Fe viajan a Armstrong para enfrentar a Defensores en busca de llegar a las semifinales. 

El femenino de Social Lux representante de la Asociación Rosarina de Fútbol se presenta en Armstrong en busca del pasaje a semifinales de la sexta edición de la Copa Santa Fe 2026. Las últimas campeonas visitarán a Defensores, a partir de las 15. En la ida, el Mercadito ganó por 3 a 1.

El ganador de esta llave jugará ante Adiur, equipo que se clasificó entre las 4 mejores de la provincial. Las naranjas, dirigidas por Maylen Lista Fernández, se quedaron con la llave con un global de 6 a 1.

>>Leer más: Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial: días y horarios de los partidos

La otra semifinal

Colón de Santa Fe y Defensores de la Costa de Avellaneda serán protagonistas de uno de los dos cruces que resolverán, en partidos de ida y vuelta, a los finalistas de esta edición 2026 en la Copa Santa Fe del femenino.

Defensores de la Costa de Avellaneda, vigente campeón de la Copa Federación, eliminó a Unión de Santa Fe al imponerse en la tanda de penales tras el 3-3 del global en los 160 minutos de la serie de cuartos de final.

Noticias relacionadas
Copa Santa Fe. El femenino de Adiur se trajo un triunfo desde San Lorenzo con los goles de Emilia Boccalini. 

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Copa Santa Fe. Los salaítos vencieron al Panza de Arroyo Seco y ahora deben enfrentar al Canalla.  

Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

Asociación Rosarina de Fútbol: En el salón principal se realizaron los sorteos de las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B 

Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

argentina rompio otro record en el mundial: las busquedas de google

Argentina rompió otro récord en el Mundial: las búsquedas de Google

Ver comentarios

Las más leídas

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

En poco más de 12 horas  fallecieron dos motociclistas en la zona oeste

En poco más de 12 horas  fallecieron dos motociclistas en la zona oeste

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Lo último

La industria se volvió a hundir en mayo y suma en cinco meses -3,1 %

La industria se volvió a hundir en mayo y suma en cinco meses -3,1 %

Movilidad regresiva: el mercado de trabajo migra hacia la precarización

Movilidad regresiva: el mercado de trabajo migra hacia la precarización

Fin del alto el fuego: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán

Fin del alto el fuego: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán

Pullaro abre la era Santilli con un compromiso de la Nación sobre la ruta A012

El gobernador se reunió con el jefe de Gabinete en la Casa Rosada y acordaron una fecha para la firma del convenio de traspaso
Pullaro abre la era Santilli con un compromiso de la Nación sobre la ruta A012

Por Mariano D'Arrigo
Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes
Policiales

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

La Justicia confirmó que Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Por Tomás Barrandeguy
La Región

La Justicia confirmó que Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron
Información General

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a la banda de los contadores
Policiales

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a "la banda de los contadores"

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos
Información General

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

En poco más de 12 horas  fallecieron dos motociclistas en la zona oeste

En poco más de 12 horas  fallecieron dos motociclistas en la zona oeste

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

La Justicia confirmó que Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

La Justicia confirmó que Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Ovación
Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

Argentina rompió otro récord en el Mundial: las búsquedas de Google

Argentina rompió otro récord en el Mundial: las búsquedas de Google

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: El arbitraje no decidió el partido

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

Policiales
Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes
Policiales

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a la banda de los contadores

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a "la banda de los contadores"

Robaron un celular y, pese a las precauciones, cayeron por la geolocalización

Robaron un celular y, pese a las precauciones, cayeron por la geolocalización

En 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles de la provincia

En 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles de la provincia

La Ciudad
El Parque Independencia tendrá una fiesta popular este jueves por el 9 de Julio
La Ciudad

El Parque Independencia tendrá una fiesta popular este jueves por el 9 de Julio

Día de la Independencia: cómo funcionarán los servicios municipales este fin de semana extralargo

Día de la Independencia: cómo funcionarán los servicios municipales este fin de semana extralargo

Una camionera rosarina demandó a una empresa por discriminación laboral

Una camionera rosarina demandó a una empresa por discriminación laboral

Qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno

Qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 
La ciudad

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Fin del alto el fuego: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán
El Mundo

Fin del alto el fuego: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán

ARA San Juan: condenaron a un exoficial y absolvieron a otros tres
Información General

ARA San Juan: condenaron a un exoficial y absolvieron a otros tres

Denuncian incumplimientos tras 60 despidos en una empresa de logística
Economía

Denuncian incumplimientos tras 60 despidos en una empresa de logística

Santa Fe cuestionó la acusación a policías por tortura seguida de muerte
Policiales

Santa Fe cuestionó la acusación a policías por tortura seguida de muerte

Pullaro no le da la foto a Milei en Tucumán pero se reúne con Santilli

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro no le da la "foto" a Milei en Tucumán pero se reúne con Santilli

Qué selección se quedará con el Mundial 2026 según la inteligencia artificial
Ovación

Qué selección se quedará con el Mundial 2026 según la inteligencia artificial

Qué significa el gesto en X del DT de Egipto al árbitro en el partido con Argentina
Ovación

Qué significa el gesto en "X" del DT de Egipto al árbitro en el partido con Argentina

Una carta y dos balas: el mensaje para dos presos en la cárcel de zona oeste
Policiales

Una carta y dos balas: el mensaje para dos presos en la cárcel de zona oeste

Taxista resultó herido al caer un árbol sobre su auto en pleno centro de Rosario
La ciudad

Taxista resultó herido al caer un árbol sobre su auto en pleno centro de Rosario

Otra vez atacaron la casa de la pareja de Milanesa Almaraz
Policiales

Otra vez atacaron la casa de la pareja de Milanesa Almaraz

Denuncian que dos policías robaron 1.500 dólares mientras jugaba Argentina
Policiales

Denuncian que dos policías robaron 1.500 dólares mientras jugaba Argentina

Pullaro fue a la Corte por el conflicto previsional con el máximo tribunal santafesino
Política

Pullaro fue a la Corte por el conflicto previsional con el máximo tribunal santafesino

Piden perpetua para seis presos de Piñero por matar a puñaladas a otro interno
Policiales

Piden perpetua para seis presos de Piñero por matar a puñaladas a otro interno

Artistas rosarinos realizan el primer mural colectivo en el cementerio El Salvador
La Ciudad

Artistas rosarinos realizan el primer mural colectivo en el cementerio El Salvador

San Nicolás, base de una banda narco transnacional: otros ocho acusados a juicio
Policiales

San Nicolás, base de una banda narco transnacional: otros ocho acusados a juicio

Losada insiste con sumar a La Libertad Avanza a Unidos y desafió al socialismo
Política

Losada insiste con sumar a La Libertad Avanza a Unidos y desafió al socialismo

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia
La ciudad

Encontraron a Federico Rodríguez, el joven que era buscado por su familia

Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario
La Ciudad

Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral
La Ciudad

Trasplantarán los árboles de la costanera norte para la reconversión integral