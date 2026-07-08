Copa Santa Fe: Social Lux juega en Armstrong en busca de llegar a las semifinales Las últimas campeonas del torneo provincial visitarán a Defensores de Armstrong, este jueves a las 15, en el partido revancha. En la ida ganaron por 3 a 1 Por Juan Iturrez 8 de julio 2026 · 21:58hs

Social Lux. Las últimas campeonas de la Copa Santa Fe viajan a Armstrong para enfrentar a Defensores en busca de llegar a las semifinales.

El femenino de Social Lux representante de la Asociación Rosarina de Fútbol se presenta en Armstrong en busca del pasaje a semifinales de la sexta edición de la Copa Santa Fe 2026. Las últimas campeonas visitarán a Defensores, a partir de las 15. En la ida, el Mercadito ganó por 3 a 1.

El ganador de esta llave jugará ante Adiur, equipo que se clasificó entre las 4 mejores de la provincial. Las naranjas, dirigidas por Maylen Lista Fernández, se quedaron con la llave con un global de 6 a 1.

La otra semifinal Colón de Santa Fe y Defensores de la Costa de Avellaneda serán protagonistas de uno de los dos cruces que resolverán, en partidos de ida y vuelta, a los finalistas de esta edición 2026 en la Copa Santa Fe del femenino.

Defensores de la Costa de Avellaneda, vigente campeón de la Copa Federación, eliminó a Unión de Santa Fe al imponerse en la tanda de penales tras el 3-3 del global en los 160 minutos de la serie de cuartos de final.