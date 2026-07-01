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La banda rosarina Greta y Las Voces presenta su nuevo disco en el ciclo De Local

La segunda edición del evento tendrá lugar este sábado 4 de julio, en el CC Fontanarrosa, con entrada gratuita. También tocan Bubis Vayins y Mente Inhabitable

1 de julio 2026 · 10:46hs
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La banda rosarina Greta y Las Voces presenta su disco debut en la segunda edición del ciclo De Local

La banda rosarina Greta y Las Voces presenta su disco debut en la segunda edición del ciclo De Local

Greta y Las voces escribe sus canciones desde la experiencia de una generación atravesada por cambios, pérdidas, migraciones y preguntas sin respuesta. Una banda joven rosarina que indaga en la nostalgia generacional de los veintipico. Este fin de semana, presentan en vivo su disco debut “No Volver a Perder”, en el marco de la segunda edición del ciclo De Local.

El evento tendrá lugar el sábado 4 de julio, desde las 20, en el Tercer Piso del CC Fontanarrosa (San Martín 1080), donde también se presentarán las bandas locales Bubis Vayins y Mente Inhabitable. Todo con entrada libre y gratuita.

La banda está integrada por Greta Meyer (cantante, guitarrista, compositora), Aramis Valentino Arias (cantante, guitarrista, compositor), Alejo Mondelo (bajista), Astor Reyes ( guitarrista) y Lucio Sandilo (baterista).

>> Leer más: De Local: tres fechas de artistas rosarinos en el Fontanarrosa

En apenas un año y medio, dieron más de treinta shows entre Rosario y Buenos Aires, en fechas compartidas con bandas como Tobogán Andaluz, Fantasmagoria y Riel. Además, sus canciones ingresaron en varias playlists de novedades en Spotify (llegando a la portada de la lista de Rock Under).

Este logro no sorprende si se escucha “No Volver a Perder”, un compilado de nueve canciones encantadoras, climáticas, que construyen un universo a la vez etéreo y terrenal. Un viaje por la ciudad en invierno, suspendido a algunos centímetros del suelo. Las voces de Greta y Alejo se combinan y se alternan para acompañar el camino con sensibilidad visceral. Guitarras envolventes que ubican el sonido entre el indie rock y el dream pop. En la tapa, eminentemente rosarina, se imponen las estatuas mellizas del Palacio Minetti: una imagen que van en sintonía con el disco, porque marca un territorio y a la vez un horizonte.

Sobre el ciclo De Local

Además de estar al frente de Las Voces, Greta es una de las productoras del ciclo De Local, junto a Daniel Menegozzi. El proyecto fue seleccionado en la convocatoria del programa público 3NTR3 realizada en febrero pasado, y consta de tres fechas centradas en la música rosarina, donde se cruzan referentes y emergentes de distintas generaciones en el escenario.

>> Leer más: Espejo de una época: Bubis Vayins presenta su nuevo disco

La primera edición tuvo lugar el sábado 13 de junio, con los recitales de Jubany, Matilda y Muñecas Fresita Veneno, y la última será el sábado 18 de julio, con las presentaciones de Los Cristales y Vanyara.

Según los propios creadores, “la escena musical independiente de Rosario funciona como refugio y anclaje en la construcción de identidades, comunidades y formas de sobrevivir al mundo en un presente complejo”. En este sentido, buscan que De Local sirva como una chispa para poner en valor la escena musical rosarina, y para “generar comunidad alrededor del arte, lejos de un consumo efímero y pasajero”. Sin ir más lejos, se trata de una apuesta a la “posibilidad de seguir imaginando una escena rosarina viva y colectiva”.

De Local también “funciona como archivo y memoria”, dado que el proyecto incluye registros documentales realizados por la productora local Litto Mag.

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