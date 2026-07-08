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Denuncian incumplimientos tras 60 despidos en una empresa de logística nacional

Los trabajadores de Expreso Brio llevaban más de dos meses sin cobrar en Rosario y en vez de pagarles el aguinaldo, les avisaron que los habían echado

8 de julio 2026 · 16:54hs
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Los despidos redujeron drásticametne la cantidad de personal en Acevedo al 2900.

Foto: Google Maps.

Los despidos redujeron drásticametne la cantidad de personal en Acevedo al 2900.

Una empresa de logística y distribución se convirtió recientemente en el escenario de un conflicto por una serie de despidos con graves irregularidades. Unas 60 personas afectadas empezaron a reclamar el pago de sueldos atrasados en Expreso Brio y señalaron que la compañía incumplió las leyes laborales vigentes.

"Nos dejaron en la calle literalmente", remarcó este miércoles Gabriela Díaz a la hora de recordar lo ocurrido la semana anterior. Después de varios meses complicados para cobrar sus haberes, ese día recibió un telegrama con el aviso formal de la cesantía, al igual que decenas de sus compañeros.

La mujer de 50 años se quedó sin trabajo en simultáneo con su hijo, que también es empleado de la firma. Consultada en La Red Rosario sobre la situación actual, expresó su preocupación porl la falta de diálogo con la patronal. En este sentido, indicó: "Pretendemos que se acerquen y, aunque sea, asuman un compromiso de pago de los meses que nos están debiendo. No tenemos plata ni siquiera para poner un quiosquito o salir a vender banderas argentinas en la esquina".

Sesenta despidos en Expreso Brio

Brio tiene su principal base de operaciones en avenida Acevedo al 2900, a pocas cuadras del Centro Municipal de Distrito Sudoeste Emilia Bertolé. "Estamos hablando de una empresa de transporte con más de 30 años en el rubro. Cubre la ruta nacional 9 en Córdoba, Buenos Aires, Las Parejas, Villa María y Rafaela. Las sucursales se fueron cerrando de a poco, sin explicación ni causa", recordó la trabajadora.

Diaz señaló que el punto de quiebre en Rosario fue el cierre de los portones hace poco más de una semana. En cuanto a lo ocurrido el último 30 de junio, precisó: "Esa mañana estaba el gerente con un teléfono en la mano. Nos decía quién estaba en la lista y podía entrar".

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Después de 19 años, Gabriela se quedó sin trabajo por un telegrama enviado el 29 de junio, el día anterior al incidente. "Dice que vamos a tener la liquidación final y rubros indemnizatorios en términos de ley. Esos términos ya se vencieron y no recibimos un peso", advirtió.

La representante de los empleados cesanteados apuntó que la compañía no sólo incumplió con sus obligaciones en cuanto a la indemnización. A la hora de completar la lista de reclamos, detalló: "Ademas, nos están debiendo dos meses, mayo y junio, más el aguinaldo y dos cuotas del bono de fin de año".

Las primeras señales de crisis en Expreso Brio

"Desde noviembre nos están pagando en forma irregular. Salíamos de vacaciones y no nos pagaban como corresponde. Te lo liquidaban a fin de mes en forma proporcional", comentó la mujer despedida a fines de junio. De acuerdo a su relato, la situación fue empeorando desde entonces y prácticamente no había señales de mejora a la vista en el camino. El tema fue discutido este martes en el Concejo Municipal durante una reunión con representantes del Movimiento Evita.

Díaz enfatizó que la crisis se agravó en marzo, ya que no tenían ni un peso depositado después del quinto día hábil. En ese momento hicieron un paro con el apoyo del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe y terminaron cobrando el día 20, cuando ya se habían vencido desde los alquileres hasta las cuotas escolares, pasando por las facturas de servicios y obras sociales.

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"Lo triste es que los dueños no se acercaron en ningún momento para decir, hagamos un sacrificio para salir adelante", señaló la trabajadora. Así cuestionó la postura de los hermanos Marcelo, José María y Mariela Díaz, algunos de los propietarios.

Finalmente, Gabriela planteó que el gremio tomó distancia cuando se produjeron los despidos, a pesar de que el propio secretario general Sergio Aladio habían intervenido para dialogar con la patronal en instancias previas. Sobre esta cuestión, apuntó: "La empresa hacía promesas de pago que jamás cumplía. Sé por otros compañeros que han visto a los delegados trabajando y nosotros estamos del lado de afuera".

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