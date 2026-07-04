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Copa Santa Fe: Adiur juega el partido revancha del femenino en busca de las semifinales

El elenco que representa a la Rosarina será local este domingo, a las 16 ante Argentino de San Lorenzo y busca las semifinales. Social Lux jugará el 9 de Julio

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

4 de julio 2026 · 21:22hs
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Copa Santa Fe: Las naranjas del Viaducto reciben a Argentino de San Lorenzo en busca de llegar a las semifinales.

Copa Santa Fe: Las naranjas del Viaducto reciben a Argentino de San Lorenzo en busca de llegar a las semifinales.

El plantel femenino de Adiur tiene todo listo para afrontar el partido revancha, este domingo, a las 16 por los cuartos de final en la Copa Santa Fe. Las naranjas dirigidas por Maylen Lista Fernández ganaron el partido de ida con los goles de Emilia Boccalini por 2 a 1. Las ganadoras de esta llave pasarán a la semifinales.

La sexta edición de la Copa Santa Fe entró en su fase de definiciones y dos clubes de la Asociación Rosarina de Fútbol luchan por conquista el trofeo provincial.

Adiur llegó a la final del 2024

En la temporada 2024, Adiur llegó a la final y perdió la chance ante Unión de Santa Fe. Las santafesinas conquistaron por segunda vez el título provincial.

Al año siguiente en el 2025, Social Lux disputó la final también ante Unión de Santa Fe pero esta vez en barrio Ludueña. Las verdolagas se alzaron con el título por primera vez en la definición con los tiros penales.

>>Leer más: Alerta de Messimanía en Miami: Leo jugará en el patio de su casa y Argentina irá por más

Las rosarinas buscan las semifinales

La presente temporada tiene a los dos planteles en carrera por el título. Este domingo, Adiur recibe a Argentino de San Lorenzo y Social Lux viajará el jueves para jugar el partido revancha ante Defensores de Armstrong, a partir de las 15. En la ida, el Mercadito ganó por 3 a 1.

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