Charla amena. Claudio Tapia, presidente de la AFA, junto al vicepresidente D'Amico y el secretario Juan Concina.

Newell's necesita trabajar para el futuro. El presente es imperfecto desde lo futbolístico y está ante la obligación de mejorarlo de tal manera con el fin de no sufrir en 2019. No puede equivocarse y repetir los errores cometidos en el inicio de la Superliga. La dirigencia no sólo debe enfocarse en el nuevo entrenador, una elección para nada sencilla teniendo en cuenta los reveses que tuvo que sortear en algunos momentos. La primera medida está en la elección del técnico y los nombres son los ya mencionados en varias oportunidades: Diego Cocca y Eduardo Domínguez. Por el momento son los apellidos que más suenan y con los que hubo contactos oficiales para conocer no sólo las pretensiones sino también los refuerzos que necesitarían para intentar elevar la imagen leprosa y, sobre todo, cosechar puntos.

La de ayer no fue una jornada más porque se llevaron a cabo algunas reuniones con el fin de ir definiendo y resolviendo diferentes situaciones. Una de ellas fue que con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y los que intervinieron de la misma fueron el vicepresidente segundo, Cristian D'Amico, y el secretario, Juan José Concina. Un poco para mantener el diálogo permanente con el mandamás afista y, seguramente, tocar algunas cuestiones preocupantes como la quita de puntos que sufrió la entidad en otra determinación vergonzante y llamativa. "Fue una buena reunión y positiva donde se habló de muchos temas, como de la selección la AFA, de Newell's y nos felicitó por cómo se acomodó el tema económico-financiero. También se charló de la cuestión de las unidades, que va por una vía legal", resumió una de las voces consultadas por Ovación.

Horas más tarde el secretario junto a Sebastián Peratta mantuvieron un contacto con Diego Cocca, quien figura en la lista de principales candidatos a conducir a la entidad leprosa. Y sobre el resultado del mismo la fuente consultada indicó que "es uno de los nombres que se barajan para dirigir al equipo. Se produjo un buen diálogo donde mostró todo su trabajo y el cuerpo técnico, pero nada más que eso. El fin de semana habrá una reunión de todos los dirigentes para evaluar el entrenador a elegir. La semana que viene seguramente se definirá el nombre".

El otro nombre que hoy parece tener más recepción, no sólo en la gente sino en la dirigencia como desde el órgano fiduciario y el juez que maneja el paraguas judicial, es Domínguez. "Es una persona muy seria", confesaron allegados a la entidad. Por supuesto que lo importante es lo que pueda hacer con un plantel golpeado y que necesita elevar el promedio, por eso en los próximos días habrá una nueva charla con el fin de limar las pretensiones del DT y los refuerzos que necesitaría en caso de ser el elegido.

Precisamente el ex Colón aparece como el principal candidato y el fin de semana los directivos resolverán quién se hará cargo del plantel en 2019.



