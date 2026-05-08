Súper Rugby Américas: victoria contundente de Capibaras XV, que se encamina a los playoffs

La selección del Litoral superó con claridad a Yacaré XV en Sauce Viejo y puede clasificar en esta fecha a la instancia definitoria

Larga corrida de Felipe Villagrán y try de Capibaras. Gran triunfo ante Yacaré para seguir soñando en el Súper Rugby Américas.

La franquicia del Litoral sigue dando que hablar en su primer año en el Súper Rugby Américas . De nuevo de local, pero esta vez en la ciudad de Santa Fe, Capibaras XV vencieron con autoridad a Yacaré XV de Paraguay y encaminan la clasificación a los playoffs. Fue un claro 53 a 21, en el partido disputado en Sauce Viejo.

Por la 11ª fecha, y a tres del final, Capibaras ganó con punto bonus, llegó a los 40 puntos, se colocó momentáneamente en el segundo lugar y le sacó 16 puntos al quinto, Tarucas de Tucumán (24) , que aún debe su partido, de visitante con Pampas (38), el lunes.

Si los tucumanos no suman puntos ante la selección de Buenos Aires y Peñarol (22) no vence a Cobras en su visita a Brasil (10), Capibaras ya habra clasificado en esta misma fecha.

El otro partido que completará la fecha será este sábado el tercero Selknam de Chile (31) ante el líder Dogos XV (41) de Córdoba.

La selección del Litoral empezó a todo trapo y finalizó el primer tiempo con un ya contundente 38 a 7. Lejos de dejar de aflojar, siguió sin dar ningún tipo de resquicio a los guaraníes, para cerrar por diferencia de 32 puntos y bonus.

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La síntesis de Capibaras y Yacaré

Capibaras XV 53: Diego Correa, Bernardo Lis y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Jerónimo Gómez Vara, Felipe Villagrán e Ignacio Gandini (C); Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit y Lautaro Cipriani; Franco Rossetto.

Ingresaron: Martin Vaca, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Ignacio Gallo, Bautista Grenón, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Francisco Lluch.

Entrenador: Nicolás Galatro

Yacaré XV 21: Nicolas Toth, Agustín Benítez y Gonzalo Del Pazo; Mateo Gasparoti y Joaquín Domínguez; Ariel Núñez, Manuel Todaro y Juan Mernes; Juan Cruz Strada y Joaquín Lamas; Juan González, Fran Gaspes, Ramiro Amarilla y Artum López; Valentino Quattrocchi.

Ingresaron: Gastón Salvi, César Pérez, Enrique Quinteros, Nahuel Kacerosky, Matías Muniagurria, Gonzalo Bareiro, Joaquín Mussi y Francisco Calello.

Entrenador: Ramiro Peman

PT: 7' try de Lautaro Cipriani (C), 11' try de Lautaro Cipriani convertido por Ignacio Dogliani (C), 19' try de Manuel Todaro convertido por Joaquín Lamas (Y), 22' try de Lautaro Cipriani (C), 27' try-penal (C), 25' try de Felipe Villagrán convertido por Ignacio Dogliani (C), 38' try de Franco Rosetto convertido por Ignacio Dogliani (C).

Resultado parcial: Capibaras XV 38-7 Yacare XV

ST: 4' try de Enzo Avaca convertido por Ignacio Dogliani (C), 9' penal de Ignacio Dogliani (C), 19' try de Agustín Benítez convertido por Joaquín Lamas (Y), 29' try de Juan González convertido por Joaquín Lamas (Y), 32' try de Francisco Lluch (C).

Resultado final: Capibaras XV 53-21 Yacare XV

Amonestados: PT: 15' Gonzalo Del Pazo (Y), 27' Gonzalo Del Pazo (Y). ST: 12' Felipe Villagrán (C).

Expulsados: ST: 10' Ramiro Amarilla (Y), 15' Gonzalo Del Pazo (Y).

Cancha: Santa Fe Rugby Club (Sauce Viejo)

Árbitro: Tomás Bertazza