Descuentos y cuotas sin interés: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Con la premisa de remontar las ventas , desde Aerolíneas Argentinas lanzaron una promoción para comprar pasajes para vuelos nacionales e internacionales . La aerolínea de bandera cumple 75 años y, a modo de festejo, decidió incorporar rebajas significativas por tiempo limitado .

Habrá que apurarse porque las promociones estarán vigente en las compras que los pasajeros hagan entre el domingo 7 y el domingo 14 de diciembre . Lo interesante de la iniciativa es que se contemplan diferentes períodos de viaje según el destino para poder tener una buena planificación.

Los usuarios que decidan comprar los pasajes en el período mencionado tendrán más beneficios, ya que se permitirá abonar los tickets en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de cualquier banco .

La compra de los pasajes puede ser por los múltiples canales de atención de Aerolíneas Argentinas , que van desde la web oficial hasta las sucursales y la atención telefónica.

Descuentos en pasajes de Aerolíneas Argentinas

Los pasajes tienen un 25% de descuento. Con este dato, la empresa indicó que para vuelos dentro de Argentina los usuarios podrán usar la rebaja en viajes que sean entre el 1° de marzo y el 15 de junio de 2026. Para los vuelos internacionales también se mantiene el 25% de descuento y rige para pasajes correspondientes al mismo plazo que los vuelos nacionales.

Distinta es la situación para los pasajeros que quieran ir hacia destinos del Caribe, ya que el descuento sólo estará vigente para tickets válidos entre el 1º de marzo y el 31 de mayo de 2026. Quienes elijan como destino Miami, el plazo también varía ya que se aplica a pasajes correspondientes al 1º de marzo y el 20 de mayo de 2026.

Cuándo reabre el aeropuerto de Rosario

El Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) “Islas Malvinas” avanza hacia el final de sus obras de modernización, previstas para el 29 de diciembre, y se prepara para recibir una temporada 2026 con récord de conectividad: 50 vuelos semanales hacia siete destinos internacionales.

La programación 2026 incluye refuerzos y nuevas rutas: Aerolíneas Argentinas conectará con Cabo Frío, Florianópolis y Río de Janeiro; Ola Mayorista, a través de la aerolínea Flybondi, organizó paquetes de aéreo y hotelería hacia Maceió y Cabo Frío; Gol ampliará su operación a Río, San Pablo y Florianópolis; Latam incrementará frecuencias a Lima y abrirá la ruta a San Pablo; y Copa Airlines retomará su operación diaria a Panamá con hasta 14 vuelos semanales.

Respecto al verano anterior, Rosario multiplica frecuencias: de tres a once vuelos semanales a Río de Janeiro, de diez a catorce a Panamá y de tres a cinco a Lima. Se incorporan Maceió y San Pablo, y se amplía la oferta a Florianópolis y Cabo Frío. “Este crecimiento responde a una política de expansión sostenida que combina inversión en infraestructura, acuerdos estratégicos y gestión territorial”, afirmó la secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado.