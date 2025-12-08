La Capital | Policiales | Plomero

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Meses antes el plomero había realizado tareas de mantenimiento en la torre de Oroño y el río. Además, fue acusado de robar en banda en otros dos departamentos

8 de diciembre 2025 · 17:40hs
El ingreso de los ladrones al edificio de Oroño y el río

Foto: MPA.

El ingreso de los ladrones al edificio de Oroño y el río, captado por una cámara de la propiedad, permitió la identificación de los sospechosos. 

Un plomero y electricista detenido la semana pasada en barrio Tablada fue imputado por tres robos tipo escruche en edificios del centro, entre ellos el de la madre de Valeria Mazza, ocurridos en junio pasado. Este hombre de 44 años nacido en Salta quedó en prisión preventiva, acusado de ingresar a esos departamentos junto a otros dos hombres usando llaves electrónicas clonadas. La investigación confirmó que había realizado tareas de mantenimiento en la torre donde reside Mónica Ferreira meses antes de desvalijarlo.

Luis María Cardozo fue detenido el jueves pasado por la Tropa de Operaciones Especiales durante un allanamiento en una casa de Colón al 3300. La pesquisa a cargo del fiscal Carlos Covani llegó a él luego de que se difundiera un video de los ladrones entrando al edificio. La cámara captó a dos de ellos de frente, con camperas negras con capuchas que dejan ver parte de sus rasgos. En ese momento, según indicó el fiscal, ingresaron varios llamados que identificaban a uno de ellos, de barba oscura, como Cardozo.

El fiscal lo acusó este domingo como autor de dos robos agravados por el uso de llave falsa y la fractura de puertas, y otro hecho idéntico agravado además por ser en lugar poblado y en banda. El juez Gonzalo Fernández Bussy dictó la prisión preventiva de Cardozo por el plazo legal de dos años y además autorizó la apertura de celulares secuestrados para peritar su contenido.

Apuntado

La investigación judicial comenzó hace casi seis meses, cuando un grupo de ladrones cometió un escruche en un departamento del centro. Su ingreso quedó filmado e incluso se difundió el video para atraparlos, pero la identidad de Mónica Ferreira se mantuvo bajo reserva en ese momento. Ferreira vive en un edificio de Rivadavia al 2100, a metros del cruce con el bulevar Oroño. Los delincuentes ingresaron entre el 14 y el 15 de junio gracias a un dispositivo electrónico.

La dueña no estaba en el departamento durante aquel fin de semana largo, de modo que rompieron la puerta y se llevaron un botín importante a plena luz del día. De acuerdo con la denuncia que recibió el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los maleantes robaron dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera. También se llevaron joyas y documentación personal de la víctima.

La causa tuvo un primer avance a fines de septiembre, cuando la Fiscalía Regional de Rosario publicó videos de las cámaras de vigilancia del edificio y una solicitud de colaboración para identificar a los ladrones. Cardozo fue apresado el jueves. Una parte del operativo se llevó a cabo en Colón al 3300, donde la TOE encontró una gran cantidad de objetos de valor. Otros dos sospechosos, Oscar Osvaldo Z., de 63 años, y Leonardo Sebastián Z., de 39, fueron demorados tras el hallazgo de una ametralladora en desuso, una veintena de cargadores y más de 200 cartuchos de distinto calibre en Presidente Quintana al 500 bis. Luego recuperaron la libertad.

Paso a paso

De acuerdo con la imputación, el acusado y otros dos hombres que aún no fueron detenidos entraron al edificio de Rivadavia al 2100 mediante el uso de una llave electrónica clonada con un aparato llamado Flipper Zero. El grupo, dijo Covani, había realizado tareas de mantenimiento en el edificio meses antes del hecho. Luego de acceder por la puerta principal entraron al departamento del sexto piso, rompieron la puerta y sustrajeron joyas, relojes y dinero. El trabajo se desplegó en dos tramos: el 14 de junio entre las 22.19 y las 23.56 y al día siguiente entre las 14.23 y las 16.58.

Otro de los robos imputados al electricista ocurrió dos días antes, el 12 de junio, en un edificio de Moreno al 2000 frente al parque Independencia. Según Covani, Cardozo y otro de sus cómplices entraron con una llave clonada y desde el balcón del piso 13 saltaron a un balcón del edificio lindero. Allí, entre las 29.38 y las 22.55 rompieron la ventana y sustrajeron joyas, relojes, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, documentación, celulares y elementos de electrónica como computadora y una Play Station 5 de un familia.

Luego de robar en el piso 13 rompieron la puerta del departamento desde el interior bajaron al piso 12, donde forzaron la puerta desde el exterior. Allí sustrajeron zapatillas, camperas, abrigos y ropa de marca de su dueña. Luego usaron una mesa para trepar al balcón del piso 13 vecino y realizar el recorrido inverso antes de escapar.

En los allanamientos realizados el jueves no sólo se encontraron elementos similares a los sustraídos meses, sino que la policía halló una gran cantidad de relojes, una Play Station, un teléfono móvil, anillos, cadenas y pulseras. En el caso de calle Moreno la Fiscalía constató que los ladrones habían realizado tareas de mantenimiento en un edificio de la misma cuadra.

