Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Hoy se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María que tiene rango de feriado nacional. En esta nota, el cronograma para tener en cuenta

8 de diciembre 2025 · 09:06hs
El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad en este lunes feriado 

Foto: La Capital / Archivo.

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad en este lunes feriado 

Hoy lunes 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, jornada que tiene estatus de feriado nacional. Por lo tanto, este es el último fin de semana extra largo, según el calendario oficial de festividades. Por ese motivo, el municipio de Rosario difundió el cronograma de funcionamiento de los servicios públicos teniendo en cuenta esa fecha.

Salud Pública

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

Teléfono Verde y Contacto Violeta +

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.

Atención en distritos municipales

El lunes, los centros municipales de distrito no atenderán al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en el sitio rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

Recolección de residuos

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad. Igualmente, el municipio solicitó a vecinas y vecinos sacar los residuos en los horarios en los que pasa el recolector con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Transporte urbano de pasajeros

El transporte urbano circulará este lunes 8 como festivo.

Taxis

El servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

Carriles exclusivos y estacionamiento medido

El lunes 8 no estarán en funcionamiento ambos sistemas.

Unidad de Gestión SUBE

En lo que respecta al lunes 8 funcionará la Unidad de Gestión SUBE de Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) de 8 a 20 horas.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad y estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas.

Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Invitan a transformar la lectura silenciosa en una experiencia colectiva.

Rosario y una movida para hacer de la lectura una experiencia colectiva

Padres que no ven a sus hijos se organizan para visibilizar su situación y exigir agilidad a la Justicia. 

Padres alejados de sus hijos buscan visibilizar sus experiencias

Los supermercados describen un escenario de compras contenidas, cambios de hábito y un clima general de cautela en los hogares en la previa de las fiestas.

Fiestas austeras: consumo moderado este diciembre en supermercados de Rosario

La mayoría de los siniestros viales fatales que involucran a motociclistas se registra en ámbitos urbanos.

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

