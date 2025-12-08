Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

El procedimiento lo realizó Gendarmería Nacional en Coronel Cabassa al 1800. En el mismo vehículo incautaron casi un millón de pesos en efectivo y una balanza de precisión

El procedimiento de Gendarmería Nacional en zona norte. Dos personas detenidas iban en un auto y llevaban cocaína, dinero en efectivo y una balanza de precisión

Dos personas que circulaban en un automóvil fueron detenidas en la noche del domingo durante un operativo de control de Gendarmería Nacional , en el que se descubrió una porción de cocaína que estaba guardada en la guantera del vehículo.

El operativo se realizó en Coronel Cabassa al 1800, en la zona norte de Rosario. Todo sucedió cuando los agentes de la fuerza federal, durante una inspección de rutina, procedieron a identificar a los dos ocupantes de un Volkswagen Gol Trend.

Según fuentes de Gendarmería, una de esas personas tenía un pedido de captura vigente y por ese motivo se decidió realizar una requisa más exhaustiva dentro del vehículo.

>> Leer más: Una fracción de Los Monos integra una banda desbaratada a la que le secuestraron 52 kilos de cocaína

De acuerdo con esa versión, en el relevamiento los gendarmes hallaron 900 mil pesos en efectivo, dentro de la guantera del auto había una bolsa de plástico con cocaína, cuatro teléfonos celulares y una balanza de precisión.

droga zona norte 2

Esas personas, cuyas identidades no trascendieron, fueron derivadas a la seccional 10ª acusadas de microtráfico de drogas.