Copa Argentina: River venció a Racing y ahora enfrenta a Central, que celebró el resultado

Con un gol madrugador del ex Racing Maxi Salas, River pasó a semis de la Copa Argentina. Si los Millos alcanzan el título, liberan un cupo a Copa Libertadores.

2 de octubre 2025 · 20:25hs
Maxi Salas, el ex Racing, felicita a Colidio que lo asistió en el gol de River, que pasó a semis de Copa Argentina.

River consiguió el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina, al vencer 1 a 0 a Racing con un gol madrugador, y ahora el domingo volverá a jugar en el Gigante, pero ante Central y por el torneo Clausura. El resultado le vino bien al Canalla por el cupo a la Copa Libertadores.

Si bien el resultado motiva a River para llegar de mejor ánimo a enfrentar a Central el domingo, lo cierto es que a los canallas les conviene que los millonarios alcancen el título de la Copa Argentina, así libera un cupo para la próxima Copa Libertadores.

Ahora el equipo de Marcelo Gallardo se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza en semifinales (el equipo que eliminó en octavos a Central Córdoba de Rosario y luego a Tigre), mientras que la otra llave será Argentinos Juniors v. Belgrano.

El festejo rápido de River

Fue un partido atrapante de principio a fin. Quizás con varios errores defensivos de parte de los dos, pero muy emotivo, con situaciones constantes frente a los arcos. Los dos salieron a ganar el partido sin pensar en los penales y el resultado se mantuvo incierto hasta el final.

Y fue emotivo también porque se rompió enseguida. Todo gracias a la buena corrida de Facundo Colidio por izquierdo y el pase exacto atrás para que Maximiliano Salas, justo el exRacing, define frente a Cambeses. Iban 5 minutos y River lo ganaba 1 a 0.

A partir de ahí los dos tuvieron chances claras, como las de Maravilla Martínez con el arco vacío, o la del mismo Salas que tapó Cambeses luego de un error en la salida.

Los nervios fueron ganando la escena en el complemento y Racing perdió esperanzas cuando el mismo Maravilla Martínez vio la roja al final por doble amarilla. Ya debió ser echado en el primer tiempo por un codazo a Portilla. Con VAR era roja seguro.

Las estadísticas de River y Racing

