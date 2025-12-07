La Capital | Información General | Calendarios de adviento

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral que abrió el debate

Una usuaria mostró en TikTok el contenido de un calendario de adviento de una marca de Rosario y abrió la discusión sobre precio y calidad

7 de diciembre 2025 · 13:07hs
Calendarios de adviento beauty: auge

Calendarios de adviento beauty: auge, experiencias y el video viral que encendió el debate por su calidad

En los últimos años, los calendarios de adviento dejaron de ser una tradición familiar vinculada a chocolates o pequeños regalos para transformarse en un fenómeno global que mezcla estética, consumo, sorpresa y ritualidad. Argentina no quedó afuera: las marcas locales y multinacionales lanzaron sus versiones pensadas como auto-regalo o como opción original de fin de año.

Sin embargo, este fin de semana, un video de TikTok encendió una discusión inesperada: una usuaria mostró el contenido de un calendario de una marca, que había comprado como parte de la experiencia navideña, y reveló que los productos incluidos no coincidían con el valor prometido ni con la expectativa generada por la campaña. El video se viralizó en pocas horas y abrió el debate sobre la calidad, la transparencia y el precio de estas propuestas que, en muchos casos, superan ampliamente el valor de un regalo tradicional.

Una tradición que volvió con fuerza y se adaptó al mundo beauty

El calendario de adviento —que nació como un juego para marcar la cuenta regresiva hacia la Navidad— se reconvirtió en una experiencia estética que combina emoción, sorpresa y consumo planificado. Hoy, su lógica es clara: abrir una ventanita por día, descubrir un producto nuevo y transformar la rutina en un pequeño ritual.

La tendencia pisa fuerte en Argentina porque: los consumidores buscan regalos más experienciales, las redes sociales amplifican el fenómeno y los creadores de contenido impulsan la compra mostrando aperturas diarias.

Pero esta misma lógica, que pone el foco en la experiencia, vuelve más sensible la percepción de estafa cuando el contenido no está a la altura.

>> Leer más: Calendarios de adviento de belleza: el regalo perfecto esta Navidad para amantes del skincare

El caso viral: un calendario cuestionado por su contenido

La usuaria que grabó el video compró un calendario de una marca local y decidió abrirlo frente a cámara, tal como hacen miles de creadores en diciembre. A medida que avanzaba, la decepción se volvió evidente: una botella de agua de plástico, una lápicera, un anotador, todos productos de bajo costo, lejos del valor anunciado.

El video encendió un debate entre seguidores y consumidores que comparten una misma inquietud: ¿qué estamos pagando realmente cuando compramos un calendario de adviento?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Patop/status/1997123991916761207&partner=&hide_thread=false

El video circuló en TikTok, Instagram y X, y motivó a otros usuarios a mostrar sus compras, tanto positivas como negativas. Para algunos, el problema es el marketing, para otros, la falta de regulación o estándares claros sobre qué debe contener un calendario.

Por qué son tendencia en 2025

Más allá del caso viral, los calendarios siguen siendo uno de los productos más buscados del fin de año. El motivo:

  • permiten probar varios productos sin comprarlos por separado;

  • fusionan rutina, sorpresa y estética;

  • funcionan como auto-regalo accesible dentro del universo beauty;

  • son altamente compartibles en redes sociales.

Las claves de la temporada 2025: tonos rosados y corales, texturas glowy y fragancias frescas.

Los calendarios beauty se consolidaron como parte del “gifting experiencial”: más que un producto, ofrecen un proceso. Abrir una ventana por día, incorporar un hábito nuevo, sumar un paso a la rutina o preparar un look de fiestas hace que el regalo tenga continuidad.

Pero el caso viral muestra el otro lado del fenómeno: la decepción cuando la experiencia no coincide con lo prometido. En un contexto económico sensible, el consumidor analiza más que nunca la relación precio-calidad.

Noticias relacionadas
La Embajada de Estados Unidos publicó esta imagen producida con inteligencia artificial

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina: "¿Te parece divertido robar?"

Anses permite a los jubilados contar con un apoderado encargado de sus trámites y cobros

Jubilaciones de Anses: cómo designar apoderados y representantes

Un helicóptero se estrelló en una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Un helicóptero cayó en Palermo: cómo son y cuánto cuestan los tours turísticos de la empresa

La provincia advierte por una aceite de oliva que representa un riesgo para la salud

Anmat exigió el retiro inmediato de un aceite de oliva

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Fue una de las figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y ahora puede dar el gran salto

Fue una de las figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y ahora puede dar el gran salto

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Lo último

Agustín Canapino es el máximo Titán del Turismo Carretera y logró la quinta estrella

Agustín Canapino es el máximo Titán del Turismo Carretera y logró la quinta estrella

Iapos consolida su servicio de telemedicina: cómo funcionan las consultas virtuales

Iapos consolida su servicio de telemedicina: cómo funcionan las consultas virtuales

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna: en qué áreas se registran más casos

El dato se desprende del monitoreo de una red especializada que, desde hace unos meses, sumó a equipos del gobierno provincial para tener un detalle pormenorizado de la situación. Cuáles son las zonas más comprometidas en la provincia y qué acciones se están tomando
Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna: en qué áreas se registran más casos

Por Tomás Barrandeguy
La UNR se adapta y enseñará a usar Inteligencia Artificial para estudiar: nuevo seminario en ingeniería

Por Nachi Saieg

La Ciudad

La UNR se adapta y enseñará a usar Inteligencia Artificial para estudiar: nuevo seminario en ingeniería

Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los estudiantes secundarios que quitan el sueño a familias y docentes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los estudiantes secundarios que quitan el sueño a familias y docentes

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio
La Ciudad

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Fue una de las figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y ahora puede dar el gran salto

Fue una de las figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y ahora puede dar el gran salto

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos

Ovación
El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

Por Gustavo Conti
Ovación

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

Gimnasia vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Gimnasia vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Lando Norris nuevo campeón de la Fórmula 1 y Franco Colapinto 20° en Abu Dabi

Lando Norris nuevo campeón de la Fórmula 1 y Franco Colapinto 20° en Abu Dabi

Policiales
Cuatro mujeres fueron detenidas por robos de celulares y billeteras durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos de celulares y billeteras durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

La Ciudad
Iapos consolida su servicio de telemedicina: cómo funcionan las consultas virtuales
La Ciudad

Iapos consolida su servicio de telemedicina: cómo funcionan las consultas virtuales

La UNR se adapta y enseñará a usar Inteligencia Artificial para estudiar: nuevo seminario en ingeniería

La UNR se adapta y enseñará a usar Inteligencia Artificial para estudiar: nuevo seminario en ingeniería

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord: terminó la carrera en 3 años y medio

Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos

Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos

Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse
OVACIÓN

Termina contrato con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina: ¿Te parece divertido robar?
Información General

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina: "¿Te parece divertido robar?"

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta
La Región

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años
Policiales

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15
Policiales

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Milei presentó los F16: Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo
Política

Milei presentó los F16: "Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo"

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad
La Ciudad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema
Economía

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Por Claudio Berón

Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?
La Ciudad

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000