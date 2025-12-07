La Capital | Información General | Arbolito de Navidad

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico: libros apilados, plantas de interior y hasta fotos

Opciones creativas y de bajo presupuesto para mantener la tradición del arbolito de Navidad usando solo materiales que ya hay en casa

7 de diciembre 2025 · 12:53hs
Ideas para armar el arbolito de Navidad si no hay presupuesto

En un año en el que cada gasto se revisa dos veces, muchos rosarinos buscan alternativas creativas para mantener viva la tradición del 8 de diciembre sin resignar bolsillo. Armar el arbolito de Navidad puede convertirse, así, en un ejercicio de ingenio: reutilizar objetos, redescubrir materiales escondidos en placares y transformar lo cotidiano en un gesto festivo.

Con la fecha marcada en el calendario y sin necesidad de comprar adornos nuevos, estas diez ideas low cost permiten que cualquier hogar se llene de espíritu navideño usando únicamente lo que ya está a mano.

1. Árbol con libros apilados

Ideal para estudiantes, docentes, lectores y bibliotecas vivientes. Solo hay que apilar libros en forma de cono, del más grande al más chico. Una luz cálida alrededor le da un cierre perfecto. No requiere adhesivos ni daña los ejemplares.

arbol libros

2. Árbol con luces directo en la pared

Una tira de luces LED y cinta transparente bastan para dibujar la silueta del árbol sobre una pared. Es minimalista, moderno y funciona en espacios pequeños, muy típico en departamentos del centro rosarino.

3. Árbol con ramitas del parque

Basta juntar ramas caídas del Parque Independencia, Oroño o cualquier plaza del barrio. Se atan con hilo formando un triángulo y se cuelga como adorno mural. Puede decorarse con papel, cintas o fotos familiares.

4. Árbol hecho con cajas

Las cajas de compras online o de electrodomésticos se convierten en la estructura perfecta. Se forran con diario pintado, papel madera o restos de papel de regalo del año pasado. Una gran idea para quienes buscan algo resistente pero sin gastar.

5. Árbol con fotos

Con broches de madera y tanza se arma un árbol lleno de recuerdos: viajes, mascotas, cumpleaños, amigos, abuelos. Es una opción cálida y emotiva. Además, funciona como timeline familiar.

arbol con fotos

6. Árbol con botellas de vidrio

Quienes tengan botellas verdes o transparentes pueden ordenarlas en distintos niveles, formando una pirámide. Con una vela LED o lucecitas dentro se transforma en un adorno elegante y sostenible.

>> Leer más: El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre

7. Árbol con telas o prendas verdes

Cualquier tela verde (bufanda, remera, mantel) puede convertirse en un árbol colgante. Se ajusta con chinches o se enrolla en forma de cono sobre una estructura de cartón. Económico y rápido de montar.

8. Árbol con utensilios de cocina

Perfecto para cocineros, bares y amantes de lo gastronómico. Se pueden usar cucharas de madera, repasadores, coladores o tazas verdes para crear una figura navideña creativa y completamente funcional.

>> Leermás: Qué adornos no pueden faltar en el arbolito de Navidad para tener un año próspero

9. Árbol con papel reciclado

Revistas viejas, hojas impresas de un solo lado, cuadernos del año escolar: todo sirve. Se cortan tiras, se enrollan en forma de espiral y se pegan sobre una superficie en forma de cono. Costo cero y estética artesanal.

10. Árbol con plantas de interior

La planta que ya está en el living puede ser el árbol sin necesidad de agregar más. Basta con colocarle luces pequeñas o detalles hechos a mano. Muy buscado por quienes eligen decoraciones simples y naturales.

arbol plñantas

Estas alternativas muestran que la creatividad supera al presupuesto. No se trata de la altura del árbol ni de la cantidad de adornos, sino del ritual compartido: sacar las cajas, elegir colores, sumar a los chicos en la creación, encender la primera luz.

