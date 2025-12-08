La Capital | La Ciudad | Rosario

Turismo en Rosario: 20 mil visitantes y 70% de ocupación hotelera durante el fin de semana largo

El último fin de semana largo del 2025 recibió, sobre todo, a turistas porteños y bonaerenses que disfrutaron de las distintas propuestas rosarinas

8 de diciembre 2025 · 18:01hs
Rosario contó con diversas actividades durante el fin de semana largo y miles de turistas recorrieron las calles de la ciudad. 

El último fin de semana largo del 2025 llegó a su fin y fueron miles los turistas que recorrieron las calles de Rosario. Según un informe de la Secretaría de Turismo, la ocupación hotelera llegó al 70% el sábado y la ciudad recibió a más de 20 mil visitantes.

Lo cierto es que el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María el lunes 8 coincidió con actividades que cautivaron tanto a los rosarinos como los turistas de distintas partes del país.

En el marco de la reinauguración de la Plaza 25 de Mayo se llevaron adelante diversas actividades, con visitas guiadas especiales y propuestas culturales que culminaron la noche del domingo. También la ciudad experimentó la llegada de diversos artistas y recitales multitudinarios: Molotov, Miranda, Juanse, Sergio Torres y Dalila, Trueno, Ángela Torres, Música para Volar y muchos otros estuvieron en distintos escenarios locales y atrajeron a los turistas.

Según pudo saber La Capital, la Secretaría de Turismo estima que Rosario recibió a más de 20 mil visitantes y el impacto económico fue de $2.388.120.596. Asimismo, la ocupación hotelera tuvo un promedio del 65% con un pico de reservas el día sábado cuando alcanzó el 70%.

Por otro lado, la mayoría de los turistas provinieron de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y de diversas localidades de la provincia de Buenos Aires. Si bien el boom de gente se dio el sábado, la mayoría de quienes decidieron descansar en la ciudad reservaron tres noches de estadía.

Fin de semana largo en la provincia

El fin de semana largo en la provincia de Santa Fe dejó un balance positivo en materia turística y cultural, con un impacto económico de más de 24.900 millones de pesos y un gasto promedio por turista de $ 250.538.

Santa Fe capital recibió el recital de Cacho Deicas, con entre 3.500 y 4.000 personas en la Estación Belgrano; el espectáculo “Una Mágica Navidad” de Flavio Mendoza -también presente en Rosario-, la feria Sabores del Mundo que congregó a unas 10.000 personas, la tradicional Navidad Sinfónica en el Teatro Municipal 1° de Mayo y la apertura de la tercera edición de Diciembre Colectivo marcaron la agenda cultural.

En el interior de la provincia, la 53° Fiesta Nacional de la Leche y 12° Fiesta del Queso Azul en Totoras reunió a más de 20.000 personas por jornada, con artistas nacionales como Luck Ra, Turf y Ángela Leiva.

Rafaela celebró la Noche de los Museos, Esperanza organizó su primera carrera nocturna y Arroyo Seco recibió la doble fecha del Rally Santafesino, con una concurrencia estimada entre 4.000 y 8.000 personas.

A estas propuestas se sumaron celebraciones populares como el 445° aniversario fundacional de San José del Rincón, la 25° Fiesta de la Tradición en Arrufó, el Certamen Argentino de Motociclismo en Suardi, que reunió a unos 2.000 asistentes, el Pre Federal de Chamamé en Capitán Bermúdez, el 248° aniversario fundacional de Melincué, la 30ª Fiesta Provincial de Arte Nativo en Elisa y el Santa Fe Matsuri, evento cultural japonés de gran tradición.

Además, Montes de Oca fue sede de la Fiesta Provincial del Asador 2025, que reunió a los mejores asadores a la estaca del país, con shows encabezados por Soledad Pastorutti, Los Lirios, Los Trajinantes, TRUM y La Banda Mágica.

“Santa Fe demostró su capacidad de convocatoria y su diversidad cultural, con un fin de semana que combinó deporte, música y tradición”, expresó la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard.

En distintas localidades se realizaron los tradicionales encendidos y armado de árboles navideños, que convocaron a familias y vecinos en plazas, parques y espacios públicos. Estas celebraciones comunitarias reforzaron el espíritu festivo y acompañaron la agenda cultural del fin de semana largo, con actividades en Rosario, Malabrigo, General Lagos, San Lorenzo y demás ciudades.

Balance en Santa Fe

El impacto económico del fin de semana largo se estima en 24.962 millones de pesos, con la participación de más de 60.300 turistas y más de 500.000 personas movilizadas entre visitantes y excursionistas. “El gasto promedio por turista se calculó en $ 250.538, con una estadía media de 2,4 días y un nivel de ocupación hotelera provincial cercana al 70 %. Estos resultados confirman la importancia del turismo como motor productivo y cultural, y consolidan a Santa Fe como un destino de referencia en la región”, concluyó Aeberhard.

Qué pasó a nivel nacional

Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), 1.377.810 turistas se desplazaron por distintos puntos del país durante el feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, lo que consolidó a esta fecha como uno de los momentos clave de movilidad previa al verano.

El feriado mostró una preferencia por escapadas cortas y de bajo presupuesto, con una estadía promedio de dos noches, cifra inferior a los 2,6 días que se habían registrado en 2023.

El informe de Came analizó este comportamiento dentro de una tendencia social marcada por la reducción del poder adquisitivo, lo que llevó a las familias a buscar alternativas cercanas y concentrar los gastos en servicios esenciales y experiencias de alto valor percibido.

El gasto promedio diario por turista ascendió a $90.495, un 8,8% más en términos reales frente al desempeño del año pasado. Este aumento, según el relevamiento de la entidad, respondió a un mayor esfuerzo de consumo de parte de los viajeros, quienes ajustaron su presupuesto pero mantuvieron su interés por viajar.

El impacto económico directo del fin de semana largo alcanzó los $249.370 millones, un 20,1% más en comparación real con 2023. “De esta manera, los feriados largos de noviembre y diciembre vuelven a mostrar su relevancia como dinamizadores tempranos de la temporada estival”, manifestó el informe de Came.

Entre los destinos que concentraron mayor flujo de turistas, destacaron Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. Asimismo, ciudades con fuerte tradición religiosa como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes experimentaron una afluencia destacada de visitantes.

Balance del sector del turismo

Al evaluar el movimiento turístico de todo 2025, el balance muestra que durante los ocho fines de semana largos celebrados hasta la fecha, 13.342.750 personas viajaron por el país, representando un movimiento económico cercano a $2.971.578 millones

Came subrayó que “el impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, con beneficios para miles de pymes vinculadas con la actividad turística”.

Durante este último fin de semana largo, resultó notorio el traslado de turistas urbanos hacia centros turísticos tradicionales y emergentes. Desde Came remarcaron: “La fecha volvió a consolidarse como uno de los momentos de movilidad turística previos al verano”.

La Orquesta Sinfónica de Rosario celebra su último concierto de 2025 recordando los grandes hitos de la cinematografía universal.

La Orquesta Sinfónica de Rosario cierra el año con bandas sonoras de película y solidaridad

Ale Sergi y Juliana Gattas demostraron, una vez más, que son los reyes indiscutidos del universo pop (Foto Diego de Bruno)

Miranda! hizo delirar a los rosarinos y esta noche vuelve al anfiteatro

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, on má de 44 mil santafesinos inscriptos.

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Invitan a transformar la lectura silenciosa en una experiencia colectiva.

Rosario y una movida para hacer de la lectura una experiencia colectiva

