La Capital | La Ciudad | autos

Balance positivo en las concesionarias autos: las ventas de 0KM repuntaron un 50% en 2025

Ese número es con relación a lo registrado durante todo el 2024. La eliminación del impuesto a los autos caros "tendrá escasa repercusión" en el mercado, dicen concesionarias

8 de diciembre 2025 · 10:54hs
La venta de autos 0km tuvo una recuperación en este 2025 y cerrará el año con un aumento del 50% con relación a 2024.

La venta de autos 0km tuvo una recuperación en este 2025 y cerrará el año con un aumento del 50% con relación a 2024.

Entre las reformas tributarias que el gobierno nacional piensa en promover en 2026 figura la eliminación y baja del impuesto a los autos lujosos. La pregunta es si esa medida impactará positivamente en el mercado automotriz y para los consumidores. Para Jorge Pesado Castro, presidente de la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (Acara) delegación Santa Fe, la repercusión “será muy escasa”, pero el referente de los vendedores de autos confirmó que este 2025 será el año de una franca recuperación de ventas, c on "un aumento del 50 por ciento con relación a 2024".

En cuanto a la cuestión de los gravamen a los coches de alta gama o de lujo, Pesado Castro aclaró este lunes que "los coches alcanzados por el impuesto interno son muy pocos. A partir del 1º de diciembre, la barrera que grava a los vehículos con el impuesto interno es de 120 millones de pesos, que son cerca de 80 mil dólares. El impuesto que grava estos autos de 80 mil dólares, es el 16 por ciento es decir 16 mil dólares más. Un auto de 80 mil pasaría a contar 96 mil. Los autos de 80 mil dólares que se patentan en el país representan el 1 por ciento. Hablamos de 600 autos al año o mil al año, osea el impacto es mínimo”, señaló Pesado Castro.

En declaraciones a LT8, Pesado Castro también fue consultado sobre cómo está cerrando el año para el mercado automotriz tras los momentos de inestabilidad por las elecciones de medio término y por las variables de la economía que no terminan de consolidarse. “Este 2025 hemos navegado bastante bien y va a cerrar con un crecimiento del 50 por ciento respecto del 2024. El año pasado se vendieron entre 405 y 410 mil autos y el 2025 terminaría con 620 mil autos vendidos. Este fue un año netamente satisfactorio.

Qué falta para consolidar las ventas de 0KM

“Es evidente que faltan resolver cuestiones como la parte financiera que tendría que empezar a funcionar con la baja de la inflación, tiene que haber una financiación de bancos accesible y que facilite un mayor volumen de ventas, pero el 2025 está cerrando muy bien. El récord de ventas fue en el 2013 con 980 mil autos. Este año fue positivo a pesar de los avatares políticos, la incertidumbre cambiara que tuvimos en la mitad del año. Los precios se estabilizaron bastante. En el acumulado de todo el año 2025, los precios están por debajo o igual al índice de precios al consumidor (IPC). Nosotros tenemos el índice precios automotor que se denomina y está prácticamente igual o por de debajo del IPC”.

>> Leer más: Crece fuerte: el parque automotor rosarino suma 2 mil unidades por mes

Al ser consultado sobre las proyecciones que se podían hacer para el año próximo, Pesado Castro estimó: “Vemos un escenario que va a mejorar por la estabilidad cambiaria, la política y por una pata que es muy importante como la financiación. Otro punto importante en nuestra región es el sector agropecuario que anda muy bien y que produce un excedente que derrama en toda la región”.

“Ahora, estamos esperando que los bancos, con la baja de la inflación, puedan sacar líneas de créditos con tasas más reducidas. Actualmente están en 45 por ciento en promedio, y pensamos que deberían estar en 30 o 35%, es decir en sintonía con la inflación. La mayoría de los créditos que se están tomando son mediante el sistema UVA en detrimento de los créditos en pesos”, subrayó el titular de Acara Rosario.

Qué sucede en el mercado de los autos usados e importados

Pesado Castro sostuvo que se encuentra afectado porque “hubo bajas importantes en los precios de los automotores 0KM, y eso hizo que muchos clientes se volcaran por el auto nuevo en lugar del usado o semi nuevo. En el mercado del usado la mayoría de las veces hay que ir a comprar con el dinero y también está la aparición de los autos importados sin el arancel de importación que entraron con precios muy competitivos, la mayoría llegaron desde China”.

>> Leer más: El gobierno anunció la reducción de impuestos en autos de lujo importados

Pesado Castro reveló que “en este momento hay 14 marcas chinas que están ingresado al país, de las cuales 7 son marcas de prestigio, de una calidad excepcional, de excelente diseño con la tecnología más actualizada que uno se pueda imaginar. Incluso en Europa están copiando la tecnología de China. Además, la crisis que hubo en Europa el año pasado y el anterior hizo que se cerraran fábricas, y los chinos ni lerdos ni perezosos contrataron a los mejores diseñadores e ingenieros y se los llevaron con contratos de cinco años a China, y ahora están haciendo autos prácticamente mejores que los de Europa”.

Qué precio tiene un OK importado de China

El comerciante rosarino señaló que en el país se pueden conseguir autos chicos entre 25 y 30 mil dólares, que son de media/alta gama.

"Son autos eléctricos, porque todos autos que ingresan sin arancel deben ser eléctricos o híbridos. China está avanzando muchísimo en la industria automotriz. Vas un año a China y ves una fábrica. Vas al año siguiente y esa fábrica creció en forma espectacular. La expectativa de futuro que tienen, están pensando cinco años adelante. La importación de China sin arancel que competiría con las fábricas nacionales, son 60 mil autos al año, es decir el 10 por ciento del mercado. No se puede importar más sin aranceles. La incidencia en las terminales radicadas en el país es muy reducida. Pero eso hace que las fábricas modernicen sus productos”, finalizó.

Noticias relacionadas
Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, on má de 44 mil santafesinos inscriptos.

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Se normaliza la provisión de chapas patentes en Santa Fe.

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad en este lunes feriado 

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Invitan a transformar la lectura silenciosa en una experiencia colectiva.

Rosario y una movida para hacer de la lectura una experiencia colectiva

Ver comentarios

Las más leídas

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

Lo último

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Malfitana abre un nuevo local en una zona estratégica de Funes

Malfitana abre un nuevo local en una zona estratégica de Funes

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

El procedimiento lo realizó Gendarmería Nacional en Coronel Cabassa al 1800. En el mismo vehículo incautaron casi un millón de pesos en efectivo y una balanza de precisión

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
La Ciudad

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto
La Región

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
POLITICA

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Ovación
Hockey femenino: coherencia, identidad y proyección, las claves del Duendes bicampeón

Por Pablo Mihal
Ovación

Hockey femenino: coherencia, identidad y proyección, las claves del Duendes bicampeón

Hockey femenino: coherencia, identidad y proyección, las claves del Duendes bicampeón

Hockey femenino: coherencia, identidad y proyección, las claves del Duendes bicampeón

Silvetti, lejos de Newells alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Silvetti, lejos de Newell's alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

Policiales
Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

La Ciudad
Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber
La Ciudad

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Balance positivo en las concesionarias autos: las ventas de 0KM repuntaron un 50% en 2025

Balance positivo en las concesionarias autos: las ventas de 0KM repuntaron un 50% en 2025

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores
Ovación

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord
La Ciudad

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce
Ovación

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce

Messi tras la coronación: Era un desafío poner al equipo en lo más alto
Ovación

Messi tras la coronación: "Era un desafío poner al equipo en lo más alto"

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral
Información General

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original
Información General

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación
Información General

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia
Información General

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos
La Ciudad

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales
La Ciudad

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe
Economía

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad
La Región

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus
La Ciudad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto

Termina con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse
OVACIÓN

Termina con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina
Información General

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina