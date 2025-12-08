Balance positivo en las concesionarias autos: las ventas de 0KM repuntaron un 50% en 2025

Ese número es con relación a lo registrado durante todo el 2024. La eliminación del impuesto a los autos caros "tendrá escasa repercusión" en el mercado, dicen concesionarias

La venta de autos 0km tuvo una recuperación en este 2025 y cerrará el año con un aumento del 50% con relación a 2024.

Entre las reformas tributarias que el gobierno nacional piensa en promover en 2026 figura la eliminación y baja del impuesto a los autos lujosos . La pregunta es si esa medida impactará positivamente en el mercado automotriz y para los consumidores. Para Jorge Pesado Castro, presidente de la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (Acara) delegación Santa Fe, la repercusión “será muy escasa” , pero el referente de los vendedores de autos confirmó que este 2025 será el año de una franca recuperación de ventas , c on "un aumento del 50 por ciento con relación a 2024".

En cuanto a la cuestión de los gravamen a los coches de alta gama o de lujo, Pesado Castro aclaró este lunes que "los coches alcanzados por el impuesto interno son muy pocos. A partir del 1º de diciembre, la barrera que grava a los vehículos con el impuesto interno es de 120 millones de pesos, que son cerca de 80 mil dólares. El impuesto que grava estos autos de 80 mil dólares, es el 16 por ciento es decir 16 mil dólares más. Un auto de 80 mil pasaría a contar 96 mil. Los autos de 80 mil dólares que se patentan en el país representan el 1 por ciento. Hablamos de 600 autos al año o mil al año, osea el impacto es mínimo”, señaló Pesado Castro.

En declaraciones a LT8 , Pesado Castro también fue consultado sobre cómo está cerrando el año para el mercado automotriz tras los momentos de inestabilidad por las elecciones de medio término y por las variables de la economía que no terminan de consolidarse. “Este 2025 hemos navegado bastante bien y va a cerrar con un crecimiento del 50 por ciento respecto del 2024. El año pasado se vendieron entre 405 y 410 mil autos y el 2025 terminaría con 620 mil autos vendidos. Este fue un año netamente satisfactorio.

“Es evidente que faltan resolver cuestiones como la parte financiera que tendría que empezar a funcionar con la baja de la inflación, tiene que haber una financiación de bancos accesible y que facilite un mayor volumen de ventas, pero el 2025 está cerrando muy bien. El récord de ventas fue en el 2013 con 980 mil autos. Este año fue positivo a pesar de los avatares políticos, la incertidumbre cambiara que tuvimos en la mitad del año. Los precios se estabilizaron bastante. En el acumulado de todo el año 2025, los precios están por debajo o igual al índice de precios al consumidor (IPC). Nosotros tenemos el índice precios automotor que se denomina y está prácticamente igual o por de debajo del IPC”.

Al ser consultado sobre las proyecciones que se podían hacer para el año próximo, Pesado Castro estimó: “Vemos un escenario que va a mejorar por la estabilidad cambiaria, la política y por una pata que es muy importante como la financiación. Otro punto importante en nuestra región es el sector agropecuario que anda muy bien y que produce un excedente que derrama en toda la región”.

“Ahora, estamos esperando que los bancos, con la baja de la inflación, puedan sacar líneas de créditos con tasas más reducidas. Actualmente están en 45 por ciento en promedio, y pensamos que deberían estar en 30 o 35%, es decir en sintonía con la inflación. La mayoría de los créditos que se están tomando son mediante el sistema UVA en detrimento de los créditos en pesos”, subrayó el titular de Acara Rosario.

Qué sucede en el mercado de los autos usados e importados

Pesado Castro sostuvo que se encuentra afectado porque “hubo bajas importantes en los precios de los automotores 0KM, y eso hizo que muchos clientes se volcaran por el auto nuevo en lugar del usado o semi nuevo. En el mercado del usado la mayoría de las veces hay que ir a comprar con el dinero y también está la aparición de los autos importados sin el arancel de importación que entraron con precios muy competitivos, la mayoría llegaron desde China”.

Pesado Castro reveló que “en este momento hay 14 marcas chinas que están ingresado al país, de las cuales 7 son marcas de prestigio, de una calidad excepcional, de excelente diseño con la tecnología más actualizada que uno se pueda imaginar. Incluso en Europa están copiando la tecnología de China. Además, la crisis que hubo en Europa el año pasado y el anterior hizo que se cerraran fábricas, y los chinos ni lerdos ni perezosos contrataron a los mejores diseñadores e ingenieros y se los llevaron con contratos de cinco años a China, y ahora están haciendo autos prácticamente mejores que los de Europa”.

Qué precio tiene un OK importado de China

El comerciante rosarino señaló que en el país se pueden conseguir autos chicos entre 25 y 30 mil dólares, que son de media/alta gama.

"Son autos eléctricos, porque todos autos que ingresan sin arancel deben ser eléctricos o híbridos. China está avanzando muchísimo en la industria automotriz. Vas un año a China y ves una fábrica. Vas al año siguiente y esa fábrica creció en forma espectacular. La expectativa de futuro que tienen, están pensando cinco años adelante. La importación de China sin arancel que competiría con las fábricas nacionales, son 60 mil autos al año, es decir el 10 por ciento del mercado. No se puede importar más sin aranceles. La incidencia en las terminales radicadas en el país es muy reducida. Pero eso hace que las fábricas modernicen sus productos”, finalizó.