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Newell's vs. Talleres por el Torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

La Lepra volverá al Coloso luego de tres meses para hacer su debut en el campeonato ante la T. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

24 de julio 2026 · 10:07hs
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Newells recibirá a Talleres en la primera fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's recibirá a Talleres en la primera fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's recibirá a Talleres en el estadio Marcelo Bielsa por la 1ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y la T de este sábado por la tarde.

A qué hora juegan Newell's vs. Talleres

El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Talleres será este sábado 25 de julio desde las 17 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Jorge Baliño, mientras que José Carreras estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Talleres

La transmisión del encuentro entre la Lepra y la T será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Newell's y Talleres fue triunfo 2-1 de la T en Córdoba.

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Posibles formaciones de Newell's y Talleres

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar y Luca Regiardo; Facundo Guch, Walter Mazzantti y Walter Núñez; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Thiago Baroni, Santiago Fernandez y Gabriel Báez; Matías Galarza, Giovanni Baroni y Franco Cristaldo; Rick, Diego Valoyes y Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.

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